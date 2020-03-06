"Мясные улитки": рецепт необычной закуски из фарша и теста
Сытная мясная закуска идеально подойдет для праздничного стола. Ей можно разнообразить и привычное семейное застолье. Сытные "улитки" из мяса могут стать как основным блюдом в виде пирога, так и дополнить более легкое меню.
Ингредиенты для вкусной закуски:
- Куриный фарш – 800 г
- Творог 5% – 250 г
- Яйца – 2 штуки
- Мука – 260 г
- Растительное масло – 20 мл
- Уксус 9% – 1-2 ст.л
- Соль, перец, чеснок, паприка, лук – по вкусу
- Сода – 1 ч.л.
Пошаговый рецепт "мясных улиток":
Шаг 1
Разминаем сухой творог 5% вместе с маслом, яйцами и солью до однородного состояния. Гасим соду одной или двумя столовыми ложками уксуса, добавляем к творожной массе. Соединяем смесь с мукой (высыпаем весь объем).
Шаг 2
Тесто для закуски мешаем, выкладываем на поверхность, на которую предварительно посыпать муку, и раскатываем. Для удобства используем скалку, края можно сравнять линейкой.
Шаг 3
Куриный фарш солим, добавляем специи с чесноком или луком и тщательно перемешиваем. Мясо распределяем на раскатанном тесте, отступая примерно 2 см от краев. Подворачиваем края и с силой прижимаем, образовывая "бортики".
Шаг 4
Сворачиваем тесто и фарш для "мясных улиток" в единый продолговатый рулет и запечатываем края. Рулет разрезаем ножом в масле и получаем небольшие овалы из слоев теста с мясом.
Шаг 5
Отдельные "улиточки" обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Далее блюдо в фольге запекаем в духовке на температуре 150 градусов в течение 15-20 минут.
"Мясные улитки" готовы. Осталось подать их на стол горячими с зеленью или овощами.
Ранее "Утро" поделилось рецептом курника.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Действия русских в Сирии довели турок до паники
Идлибский котел погрузил СМИ и военных в Турции в состояние истерики и страха
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Вредят здоровью: кому нельзя есть блины
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ