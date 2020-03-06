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"Мясные улитки": рецепт необычной закуски из фарша и теста

"Мясные улитки": рецепт необычной закуски из фарша и теста
Фото: pixabay.com
Заготовки блюда можно заморозить впрок

Сытная мясная закуска идеально подойдет для праздничного стола. Ей можно разнообразить и привычное семейное застолье. Сытные "улитки" из мяса могут стать как основным блюдом в виде пирога, так и дополнить более легкое меню.

Ингредиенты для вкусной закуски:

  • Куриный фарш – 800 г
  • Творог 5% – 250 г
  • Яйца – 2 штуки
  • Мука – 260 г
  • Растительное масло – 20 мл
  • Уксус 9% – 1-2 ст.л
  • Соль, перец, чеснок, паприка, лук – по вкусу
  • Сода – 1 ч.л.


Пошаговый рецепт "мясных улиток":

Шаг 1

Разминаем сухой творог 5% вместе с маслом, яйцами и солью до однородного состояния. Гасим соду одной или двумя столовыми ложками уксуса, добавляем к творожной массе. Соединяем смесь с мукой (высыпаем весь объем).

Шаг 2

Тесто для закуски мешаем, выкладываем на поверхность, на которую предварительно посыпать муку, и раскатываем. Для удобства используем скалку, края можно сравнять линейкой.

Шаг 3

Куриный фарш солим, добавляем специи с чесноком или луком и тщательно перемешиваем. Мясо распределяем на раскатанном тесте, отступая примерно 2 см от краев. Подворачиваем края и с силой прижимаем, образовывая "бортики".

Шаг 4

Сворачиваем тесто и фарш для "мясных улиток" в единый продолговатый рулет и запечатываем края. Рулет разрезаем ножом в масле и получаем небольшие овалы из слоев теста с мясом.

Шаг 5

Отдельные "улиточки" обжариваем на сковороде до золотистой корочки. Далее блюдо в фольге запекаем в духовке на температуре 150 градусов в течение 15-20 минут.

"Мясные улитки" готовы. Осталось подать их на стол горячими с зеленью или овощами.

Ранее "Утро" поделилось рецептом курника

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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