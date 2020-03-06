Не последнюю роль в приготовлении романтического ужина сыграет одна маленькая деталь

Многие мужчины в канун 8 Марта задаются вопросом, как поздравить любимую с праздником. Один из самых оригинальных способов – устроить романтический вечер, завершением которого станет собственноручно приготовленный ужин.

Украсить любой стол поможет канапе – крошечные многослойные бутерброды. Их приготовление не требует больших усилий. Главное – включить фантазию. Впрочем, и это необязательно, так как "Утро" подготовило подборку наиболее сочетаемых продуктов для канапе.

Итак, на шпажку или обычную зубочистку необходимо нанизать оливку, кубик сыра, огурца и сладкого перца. Последний ингредиент можно заменить ветчиной и хлебом. Очень вкусным считается микс из ананаса, апельсина и куриной грудки. И еще одним выигрышным вариантом станет ассорти из семги, огурца и хлеба.

Кстати, с последовательностью продуктов можно экспериментировать и даже вносить разнообразие в состав. Например, в некоторых наборах не лишней будет ягодка винограда.

Ранее "Утро" поделилось рецептом легкого салата к 8 Марта.