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Шпаргалка для мужчин: как украсить стол к 8 Марта

Шпаргалка для мужчин: как украсить стол к 8 Марта
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Не последнюю роль в приготовлении романтического ужина сыграет одна маленькая деталь

Многие мужчины в канун 8 Марта задаются вопросом, как поздравить любимую с праздником. Один из самых оригинальных способов – устроить романтический вечер, завершением которого станет собственноручно приготовленный ужин.

Украсить любой стол поможет канапе – крошечные многослойные бутерброды. Их приготовление не требует больших усилий. Главное – включить фантазию. Впрочем, и это необязательно, так как "Утро" подготовило подборку наиболее сочетаемых продуктов для канапе. 

Итак, на шпажку или обычную зубочистку необходимо нанизать оливку, кубик сыра, огурца и сладкого перца. Последний ингредиент можно заменить ветчиной и хлебом. Очень вкусным считается микс из ананаса, апельсина и куриной грудки. И еще одним выигрышным вариантом станет ассорти из семги, огурца и хлеба.

Кстати, с последовательностью продуктов можно экспериментировать и даже вносить разнообразие в состав. Например, в некоторых наборах не лишней будет ягодка винограда.

Ранее "Утро" поделилось рецептом легкого салата к 8 Марта. 

Ксения АНДРЕЕВА

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