Пошаговый рецепт оригинальной выпечки

Порадовать подруг, мам и бабушек можно без больших затрат. Достаточно выделить немного времени и испечь сладкий подарок – пряники в форме цифры 8 к Международному женскому дню. Получить милый и вкусный презент наверняка будет приятно каждой даме.



Ингредиенты:

Мука – 750 гр. (часть можно заменить цельнозерновой)

Мед – 350 гр.

Сливочное масло – 200 гр.

Яйцо – 1 штука

Сахар – 150 гр.

Мускатный орех, кардамон, корица – по вкусу

Разрыхлитель – столовая ложка

Для глазури:

Сахарная пудра – стакан

Белок охлажденный – один

Лимонный сок – чайная ложка

Пищевые красители

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сначала нужно замесить пряничное тесто. В кастрюле соедините мед, сахар (его количество можно уменьшить, если не хотите слишком сладкие пряники) и сливочное масло. Поставьте на маленький огонь. Помешивайте, пока растворяется сахар. Снимите с плиты.

Шаг 2

Дождитесь, пока сливочно-медовая масса остынет и добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и специи. Замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут.

Шаг 3

Раскатывать охлажденное тесто удобно, положив его между двумя листами пергамента или слоями пищевой пленки. Из теста вырежьте большие восьмерки – можно сделать трафарет из картона.

Шаг 4

Поставьте будущие пряники в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 7-8 минут. Такое тесто выпекается очень быстро.

Шаг 5

Для глазури нужно сначала взбить охлажденный белок миксером. Когда он увеличится в объеме, добавляйте понемногу сахарную пудру и сок лимона. Если глазурь растекается, подсыпьте еще пудры и отрегулируйте, как вам нужно. Чтобы сделать покрытие для пряников к 8 Марта цветным, добавьте пищевой краситель. Можно использовать как порошок, так и жидкий. Покройте сладкие подарки глазурью одного цвета или сделайте украшение более красочным и нарисуйте сверху розочки, завитушки и так далее – все зависит от вашей фантазии.

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