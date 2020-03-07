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Сладкий подарок своими руками: пряники "8 Марта"

Сладкий подарок своими руками: пряники "8 Марта"
Фото: Jan Woitas/ZB/www.globallookpress.com
Пошаговый рецепт оригинальной выпечки

Порадовать подруг, мам и бабушек можно без больших затрат. Достаточно выделить немного времени и испечь сладкий подарок – пряники в форме цифры 8 к Международному женскому дню. Получить милый и вкусный презент наверняка будет приятно каждой даме.

Ингредиенты:

  • Мука – 750 гр. (часть можно заменить цельнозерновой)
  • Мед – 350 гр.
  • Сливочное масло – 200 гр.
  • Яйцо – 1 штука
  • Сахар – 150 гр.
  • Мускатный орех, кардамон, корица – по вкусу
  • Разрыхлитель – столовая ложка
  • Для глазури:
  • Сахарная пудра – стакан
  • Белок охлажденный – один
  • Лимонный сок – чайная ложка
  • Пищевые красители 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Сначала нужно замесить пряничное тесто. В кастрюле соедините мед, сахар (его количество можно уменьшить, если не хотите слишком сладкие пряники) и сливочное масло. Поставьте на маленький огонь. Помешивайте, пока растворяется сахар. Снимите с плиты.

Шаг 2

Дождитесь, пока сливочно-медовая масса остынет и добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и специи. Замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут.

Шаг 3

Раскатывать охлажденное тесто удобно, положив его между двумя листами пергамента или слоями пищевой пленки. Из теста вырежьте большие восьмерки – можно сделать трафарет из картона.

Шаг 4

Поставьте будущие пряники в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 7-8 минут. Такое тесто выпекается очень быстро.

Шаг 5

Для глазури нужно сначала взбить охлажденный белок миксером. Когда он увеличится в объеме, добавляйте понемногу сахарную пудру и сок лимона. Если глазурь растекается, подсыпьте еще пудры и отрегулируйте, как вам нужно. Чтобы сделать покрытие для пряников к 8 Марта цветным, добавьте пищевой краситель. Можно использовать как порошок, так и жидкий. Покройте сладкие подарки глазурью одного цвета или сделайте украшение более красочным и нарисуйте сверху розочки, завитушки и так далее – все зависит от вашей фантазии.

Ранее "Утро" писало, как приготовить ароматный сочный плов.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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