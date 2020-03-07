Сладкий подарок своими руками: пряники "8 Марта"
Порадовать подруг, мам и бабушек можно без больших затрат.
Достаточно выделить немного времени и испечь сладкий подарок – пряники в форме
цифры 8 к Международному женскому дню. Получить милый и вкусный презент
наверняка будет приятно каждой даме.
Ингредиенты:
- Мука – 750 гр. (часть можно заменить цельнозерновой)
- Мед – 350 гр.
- Сливочное масло – 200 гр.
- Яйцо – 1 штука
- Сахар – 150 гр.
- Мускатный орех, кардамон, корица – по вкусу
- Разрыхлитель – столовая ложка
- Для глазури:
- Сахарная пудра – стакан
- Белок охлажденный – один
- Лимонный сок – чайная ложка
- Пищевые красители
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Сначала нужно замесить пряничное тесто. В кастрюле соедините мед, сахар (его количество можно уменьшить, если не хотите слишком сладкие пряники) и сливочное масло. Поставьте на маленький огонь. Помешивайте, пока растворяется сахар. Снимите с плиты.
Шаг 2
Дождитесь, пока сливочно-медовая масса остынет и добавьте муку, разрыхлитель, яйцо и специи. Замесите тесто. Скатайте в шар, заверните в пакет и уберите в холодильник на 40 минут.
Шаг 3
Раскатывать охлажденное тесто удобно, положив его между двумя листами пергамента или слоями пищевой пленки. Из теста вырежьте большие восьмерки – можно сделать трафарет из картона.
Шаг 4
Поставьте будущие пряники в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 7-8 минут. Такое тесто выпекается очень быстро.
Шаг 5
Для глазури нужно сначала взбить охлажденный белок миксером. Когда он увеличится в объеме, добавляйте понемногу сахарную пудру и сок лимона. Если глазурь растекается, подсыпьте еще пудры и отрегулируйте, как вам нужно. Чтобы сделать покрытие для пряников к 8 Марта цветным, добавьте пищевой краситель. Можно использовать как порошок, так и жидкий. Покройте сладкие подарки глазурью одного цвета или сделайте украшение более красочным и нарисуйте сверху розочки, завитушки и так далее – все зависит от вашей фантазии.
Ранее "Утро" писало, как приготовить ароматный сочный плов.
Почерневшая Каменских в прозрачном лифе засветила белые подмышки
Исполнительница хита "Elefante" показала роскошную фигуру
Путин рассказал о своей судьбе после президентства
Российский лидер выступил против двоевластия в стране
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Добавляйте в кофе: всего одна специя поднимет потенцию после 50 лет
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ