Легкая закуска украсит стол к 8 марта

Приготовить оригинальное блюдо к праздничному столу за 15 минут, если гости неожиданно нагрянули в Международный женский день или в любой другой выходной, легко. "Утро" представляет рецепт простого салата "Удивление".

Ингредиенты вкусного блюда:

Пекинская капуста – половина кочана

Копченый куриный окорок – 1 шт.

Сладкий красный перец – 1 шт.

Виноград без косточки – 100 гр.

Грецкие орехи или фундук – 100 гр.

Майонез – 3 ст.л.

Пошаговый рецепт салата к 8 марта:

Шаг 1

Капусту мелко порубить. Курицу порезать на небольшие кусочки.

Шаг 2

Перец нарезать тонкой соломкой. Каждую виноградинку, согласно рецепту, поделить на четыре части.

Шаг 3

Орехи перемолоть, например, в блендере.

Шаг 4

Все ингредиенты для салата "Удивление" с пекинской капустой перемешать в одной миске и добавить в блюдо майонез.

Шаг 5

Закуску можно посолить и поперчить по вкусу.

Легкий и вкусный салат к праздничному столу готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" делилось рецептом простого салат из СССР.

