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Салат "Удивление": рецепт вкусного блюда к празднику

Салат "Удивление": рецепт вкусного блюда к празднику
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Легкая закуска украсит стол к 8 марта

Приготовить оригинальное блюдо к праздничному столу за 15 минут, если гости неожиданно нагрянули в Международный женский день или в любой другой выходной, легко. "Утро" представляет рецепт простого салата "Удивление".

Ингредиенты вкусного блюда:

  • Пекинская капуста – половина кочана 
  • Копченый куриный окорок – 1 шт. 
  • Сладкий красный перец – 1 шт. 
  • Виноград без косточки – 100 гр.
  • Грецкие орехи или фундук – 100 гр.
  • Майонез – 3 ст.л.

Пошаговый рецепт салата к 8 марта:

Шаг 1

Капусту мелко порубить. Курицу порезать на небольшие кусочки. 

Шаг 2

Перец нарезать тонкой соломкой. Каждую виноградинку, согласно рецепту, поделить на четыре части. 

Шаг 3

Орехи перемолоть, например, в блендере.

Шаг 4

Все ингредиенты для салата "Удивление" с пекинской капустой перемешать в одной миске и добавить в блюдо майонез.

Шаг 5

Закуску можно посолить и поперчить по вкусу.

Легкий и вкусный салат к праздничному столу готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" делилось рецептом простого салат из СССР. 

Полина ИВАНОВА

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