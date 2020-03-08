Необычное блюдо готовится без теста

Отличный вариант для обеда или ужина на скорую руку. Для этой мясной пиццы-пирога не нужна мука, что делает ее менее калорийной. В качестве основы используется фарш из курицы.



Ингредиенты:

Филе куриное – полкило

Яйцо – 1 штука

Грибы свежие (вешенки или шампиньоны) – несколько штук

Твердый сыр – 100-150 граммов

Помидоры – 1-2 штуки

Болгарский перец – 1 штука

Томатный соус – 3 столовые ложки

Соль и перец – по вкусу

Смесь итальянских трав – по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Филе нужно превратить в фарш – прокрутить через мясорубку или измельчить в блендере. Посолить, добавить специи и яйцо. Как следует перемешать.

Шаг 2

Противень застелить пергаментом или положить на него силиконовый коврик для выпечки. Из фарша сформировать круг – основу, на которую выкладывается начинка.

Шаг 3

Отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 15-20 минут.

Шаг 4

Вытащить противень с мясной основой. Полить ее соусом – можно сделать домашний соус из помидоров или использовать магазинный, какой вы любите. Если хочется поострее, сверху посыпать небольшим количеством перца чили (порошок). Выложить нарезанный кольцами болгарский перец, грибы, помидоры. Сверху потереть любой твердый сыр. Чем больше, тем будет вкуснее.

Шаг 5

Отправить в духовку еще на 10 минут. Мясная пицца-пирог с сочной начинкой готова.

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