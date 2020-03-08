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Назад в СССР: рецепт простой закуски из селедки

Назад в СССР: рецепт простой закуски из селедки
Фото: G. Beuge/Arco Images GmbH/www.globallookpress.com
На приготовление необычного блюда понадобится немного вемени

Разнообразить праздничное меню можно с помощью старых рецептов времен СССР. "Утро" рассказывает, как приготовить оригинальную закуску, чтобы удивить гостей и остаться сытыми. 

Ингредиенты вкусного блюда:

  • Селедка – 1 упаковка или 1 целая рыба
  • Лук – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт. 
  • Масло сливочное – 150 гр.
  • Хлеб – 8 кусочков

Пошаговый рецепт закуски:

Шаг 1

Яйца отварить и почистить. С лука убрать кожуру и порезать на крупные кусочки. 

Шаг 2

Сельдь почистить. Если взяли целую рыбу, то разобрать на филе. 

Шаг 3

Все ингредиенты прокрутить в мясорубке и выложить в одну миску. Также можно добавить кусочек хлеба. Все ингредиенты перемешать и убрать блюдо в холодильник на 30 минут. 

Шаг 4

Закуску из селедки положить на хлеб.

Вкусное блюдо к столу готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" делилось рецептом сырной закуски. 

Полина ИВАНОВА

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