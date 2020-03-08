На приготовление необычного блюда понадобится немного вемени

Разнообразить праздничное меню можно с помощью старых рецептов времен СССР. "Утро" рассказывает, как приготовить оригинальную закуску, чтобы удивить гостей и остаться сытыми.

Ингредиенты вкусного блюда:

Селедка – 1 упаковка или 1 целая рыба

Лук – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Масло сливочное – 150 гр.

Хлеб – 8 кусочков

Пошаговый рецепт закуски:

Шаг 1

Яйца отварить и почистить. С лука убрать кожуру и порезать на крупные кусочки.

Шаг 2

Сельдь почистить. Если взяли целую рыбу, то разобрать на филе.

Шаг 3

Все ингредиенты прокрутить в мясорубке и выложить в одну миску. Также можно добавить кусочек хлеба. Все ингредиенты перемешать и убрать блюдо в холодильник на 30 минут.

Шаг 4

Закуску из селедки положить на хлеб.

Вкусное блюдо к столу готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" делилось рецептом сырной закуски.