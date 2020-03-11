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Рецепт рыбы "по-сицилийски": традиционное итальянское блюдо

Рецепт рыбы "по-сицилийски": традиционное итальянское блюдо
Фото: pixabay.com
Вкусный ужин получится всего за 15 минут

Для рыбы "по-сицилийски" понадобится совсем немного ингредиентов и времени. Спустя каких-то 15 минут на столе окажется яркое блюдо, которое напомнит теплые страны.

Ингредиенты:

  • Белая рыба по вкусу – филе
  • Томат – 1 шт.
  • Луковица – половина головки
  • Чеснок – два зубчика
  • Петрушка, соль и перец – по вкусу
  • Масло для жарки


Пошаговый рецепт приготовления рыбы "по-сицилийски":


Шаг 1

Мелко нарезав лук и чеснок, обжариваем их на небольшом количестве масла на сковороде. Добавляем к овощной смеси нарезанный кубиками томат и порубленную петрушку, продолжая помешивать на маленьком огне.

Шаг 2

Будущий гарнир тушим около 5 минут. В это время нарезаем белую рыбу по вкусу на порционные кусочки и выкладываем на сковородку. Вливаем к ингредиентам стакан воды, добавляем соль и перец по вкусу. Тушим "рыбу по-сицилийски" около 10 – 15 минут.

Шаг 3

Блюдо подаем к столу горячим. При желании можно украсить рыбу сверху зеленью и сбрызнуть парой капель оливкового масла. Оно придаст дополнительные блеск и цвет.

Ранее "Утро" рассказало, как готовить быстрый пирог на кефире, когда остается совсем немного времени.  

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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