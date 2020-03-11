Рецепт рыбы "по-сицилийски": традиционное итальянское блюдо
Для рыбы "по-сицилийски" понадобится совсем немного ингредиентов и времени. Спустя каких-то 15 минут на столе окажется яркое блюдо, которое напомнит теплые страны.
Ингредиенты:
- Белая рыба по вкусу – филе
- Томат – 1 шт.
- Луковица – половина головки
- Чеснок – два зубчика
- Петрушка, соль и перец – по вкусу
- Масло для жарки
Пошаговый рецепт приготовления рыбы "по-сицилийски":
Шаг 1
Мелко нарезав лук и чеснок, обжариваем их на небольшом количестве масла на сковороде. Добавляем к овощной смеси нарезанный кубиками томат и порубленную петрушку, продолжая помешивать на маленьком огне.
Шаг 2
Будущий гарнир тушим около 5 минут. В это время нарезаем белую рыбу по вкусу на порционные кусочки и выкладываем на сковородку. Вливаем к ингредиентам стакан воды, добавляем соль и перец по вкусу. Тушим "рыбу по-сицилийски" около 10 – 15 минут.
Шаг 3
Блюдо подаем к столу горячим. При желании можно украсить рыбу сверху зеленью и сбрызнуть парой капель оливкового масла. Оно придаст дополнительные блеск и цвет.
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