Десерт готовится за считанные минуты из доступных продуктов

Когда к чаю вот-вот придут гости, а времени совсем нет, на помощь придет рецепт этого оригинального тортика. Сделать лакомство, которое не нужно выпекать, можно буквально за десять минут, а ингредиенты для его приготовления найдутся у каждой хозяйки.

Ингредиенты:



Печенье (можно использовать крекеры) – 350 г

Творог (5%-й) – 600 г

Сгущенка – 200 мл

Кофе – 100 мл

Шоколад – 1 плитка (его можно заменить конфетами)

Банан 2 – 3 шт.





Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Выложить в миску творог и влить сгущеное молоко. Перемешать до образования однородной массы. Для удобства и ускорения процесса можно использовать миксер или блендер.

Шаг 2

Очистить бананы и нарезать кружочками.

Шаг 3

Смазать дно формы или блюда, в которую будет выложен торт, приготовленным кремом.

Шаг 5

Заварить кофе и слегка размочить в нем печенье. Важно оставить печенье влажным, но не допустить того, чтобы оно развалилось.

Шаг 6

Выложить часть размоченного печенья на дно смазанной кремом формы.

Шаг 7

Нанести поверх выложенного печенья еще один слой крема, на него выложить нарезанные бананы.

Шаг 8

Поверх бананов выложить еще один слой размоченного в кофе печенья.

Шаг 9

Повторить шаги 7 и 8. Торт можно сделать в 3 слоя.

Шаг 10

Верхний слой печенья также смазать кремом. Остатками крема можно смазать бока торта.

Шаг 11

Поверх крема крема натереть шоколад или конфеты для украшения. Поставить торт в холодильник на 30 минут.

Быстрый и вкусный десерт готов к подаче. Приятного аппетита!

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