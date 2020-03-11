Быстрый кофейный торт без выпечки: необычный рецепт
Когда к чаю вот-вот придут гости, а времени совсем нет, на помощь придет рецепт этого оригинального тортика. Сделать лакомство, которое не нужно выпекать, можно буквально за десять минут, а ингредиенты для его приготовления найдутся у каждой хозяйки.
Ингредиенты:
- Печенье (можно использовать крекеры) – 350 г
- Творог (5%-й) – 600 г
- Сгущенка – 200 мл
- Кофе – 100 мл
- Шоколад – 1 плитка (его можно заменить конфетами)
- Банан 2 – 3 шт.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Выложить в миску творог и влить сгущеное молоко. Перемешать до образования однородной массы. Для удобства и ускорения процесса можно использовать миксер или блендер.
Шаг 2
Очистить бананы и нарезать кружочками.
Шаг 3
Смазать дно формы или блюда, в которую будет выложен торт, приготовленным кремом.
Шаг 5
Заварить кофе и слегка размочить в нем печенье. Важно оставить печенье влажным, но не допустить того, чтобы оно развалилось.
Шаг 6
Выложить часть размоченного печенья на дно смазанной кремом формы.
Шаг 7
Нанести поверх выложенного печенья еще один слой крема, на него выложить нарезанные бананы.
Шаг 8
Поверх бананов выложить еще один слой размоченного в кофе печенья.
Шаг 9
Повторить шаги 7 и 8. Торт можно сделать в 3 слоя.
Шаг 10
Верхний слой печенья также смазать кремом. Остатками крема можно смазать бока торта.
Шаг 11
Поверх крема крема натереть шоколад или конфеты для украшения. Поставить торт в холодильник на 30 минут.
Быстрый и вкусный десерт готов к подаче. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" опубликовало простой рецепт шоколадного торта без выпечки к празднику.
Заворотнюк после поездки в Италию откровенно рассказала о болезни
Дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" прервала молчание
Рубль рухнул: что будет с ценами на бензин
Последствия скачков на мировом рынке почти не влияют на нашу страну
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- Сытная начинка из сыра и ветчины: рецепт блинов с припеком
- Вместо яичницы: рецепт нестандартного завтрака
- Дырчатые блины на молоке: рецепт на Масленицу - 2020
- "Жаль не мужик": полуголая Лолита возбудила даже женщин
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- "Одна промежность в кадре": Волочкову разнесли за пошлость
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик