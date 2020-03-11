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Сладкие "улитки" на кефире: простой рецепт выпечки к чаю

Сладкие "улитки" на кефире: простой рецепт выпечки к чаю
Фото: pixabay.com
Для приготовления ароматного печенья понадобится всего пять продуктов

Порадовать близких во время чаепития можно аппетитными "улитками" с сахаром. Тесто для выпечки замешивается на кефире, поэтому блюдо получается рассыпчатым и нежным, а по вкусу напоминает печенье.

Ингредиенты для сладких "улиток":

  • Кефир – 150 мл
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сахар – 50 г
  • Мука – 400 г
  • Растительное масло – 70 мл
  • Разрыхлитель – 1 ч. л.
  • Соль

Пошаговый рецепт выпечки на кефире:

Шаг 1

Чтобы быстро приготовить простое и вкусное блюдо, сначала замешиваем тесто. Яйцо взбиваем в миске, а после добавляем к нему кефир, масло, сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешиваем.

Шаг 2

Далее просеиваем в тесто для выпечки муку вместе с разрыхлителем и замешиваем его руками. Когда смесь станет однородной, сразу же приступаем к формированию "улиток".

Шаг 3

Делим тесто на небольшие кусочки по 40 г и раскатываем в тонкую лепешку. Теперь каждый кусок сворачиваем сначала в длинную трубочку, а затем скручиваем ее в "улитку". Тем тоньше получилось тесто, тем воздушнее будет печенье.

Шаг 4

Для приготовления сладкой выпечки каждую "улитку" со всех сторон посыпаем сахаром. Затем выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень.

Шаг 5

Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.

Сладкое печенье на кефире готово. Чтобы выпечка была более ароматной, в тесто можно добавить немного ванилина или корицы.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом быстрого пирога с вареньем.

Карина СИРАЗОВА

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