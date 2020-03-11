Сладкие "улитки" на кефире: простой рецепт выпечки к чаю
Порадовать близких во время чаепития можно аппетитными "улитками" с сахаром. Тесто для выпечки замешивается на кефире, поэтому блюдо получается рассыпчатым и нежным, а по вкусу напоминает печенье.
Ингредиенты для сладких "улиток":
- Кефир – 150 мл
- Яйцо – 1 шт.
- Сахар – 50 г
- Мука – 400 г
- Растительное масло – 70 мл
- Разрыхлитель – 1 ч. л.
- Соль
Пошаговый рецепт выпечки на кефире:
Шаг 1
Чтобы быстро приготовить простое и вкусное блюдо, сначала замешиваем тесто. Яйцо взбиваем в миске, а после добавляем к нему кефир, масло, сахар и щепотку соли. Все тщательно перемешиваем.
Шаг 2
Далее просеиваем в тесто для выпечки муку вместе с разрыхлителем и замешиваем его руками. Когда смесь станет однородной, сразу же приступаем к формированию "улиток".
Шаг 3
Делим тесто на небольшие кусочки по 40 г и раскатываем в тонкую лепешку. Теперь каждый кусок сворачиваем сначала в длинную трубочку, а затем скручиваем ее в "улитку". Тем тоньше получилось тесто, тем воздушнее будет печенье.
Шаг 4
Для приготовления сладкой выпечки каждую "улитку" со всех сторон посыпаем сахаром. Затем выкладываем печенье на застеленный пергаментом противень.
Шаг 5
Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 30 минут.
Сладкое печенье на кефире готово. Чтобы выпечка была более ароматной, в тесто можно добавить немного ванилина или корицы.
Приятного аппетита!
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