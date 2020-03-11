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Лазанья на скорую руку: рецепт быстрого ужина

Лазанья на скорую руку: рецепт быстрого ужина
Фото: pixabay.com
Изюминка этого блюда - вкусный домашний соус

Лазанья – очень популярное блюдо итальянской кухни, однако многие опасаются браться за его приготовление, считая его слишком сложным. Пошаговый рецепт лазаньи на скорую руку поможет даже начинающим кулинарам побаловать близких вкусным и необычным ужином.

Ингредиенты лазаньи:

  • Лаваш – несколько листов
  • Мясной фарш (свинина и говядина) – 500 г
  • Томаты – 4 штуки
  • Твердый сыр – 1-2 листа
  • Репчатый лук – 1 штука
  • Молоко – 1 стакан
  • Растительное масло, соль, молотый черный перец – по вкусу 

Пошаговый рецепт вкусного ужина:

Шаг 1

Мелко нарезать лук, обжарить на растительном масле. Приготовить соус для лазаньи: всыпать муку в молоко, перемешать, посолить. Довести до кипения, снять с огня и оставить остывать.  

Шаг 2

Положить на дно смазанной растительным маслом формы лист тонкого лаваша. Фарш посолить и поперчить. Выложить на лаваш слой мяса, сверху посыпать жареным луком, накрыть еще одним листом лаваша. 

Шаг 3

Распределить по поверхности второго листа лаваша помидоры, нарезанные кружочками. Закрыть листом лаваша и вновь последовательно положить начинку из фарша и помидоров. Закончить лазанью листом лаваша, залить соусом, посыпать натертым сыром.

Шаг 4

Поставить форму в разогретую до 180°C  духовку. Выпекать лазанью в течение 30-40 минут. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью. Такой ужин не требует сложных кулинарных навыков. 

Ранее "Утро" опубликовало рецепт сочных чебуреков.

Валентина МАЙОРОВА

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