Лазанья на скорую руку: рецепт быстрого ужина
Лазанья – очень популярное блюдо итальянской кухни, однако многие опасаются браться за его приготовление, считая его слишком сложным. Пошаговый рецепт лазаньи на скорую руку поможет даже начинающим кулинарам побаловать близких вкусным и необычным ужином.
Ингредиенты лазаньи:
- Лаваш – несколько листов
- Мясной фарш (свинина и говядина) – 500 г
- Томаты – 4 штуки
- Твердый сыр – 1-2 листа
- Репчатый лук – 1 штука
- Молоко – 1 стакан
- Растительное масло, соль, молотый черный перец – по вкусу
Пошаговый рецепт вкусного ужина:
Шаг 1
Мелко нарезать лук, обжарить на растительном масле. Приготовить соус для лазаньи: всыпать муку в молоко, перемешать, посолить. Довести до кипения, снять с огня и оставить остывать.
Шаг 2
Положить на дно смазанной растительным маслом формы лист тонкого лаваша. Фарш посолить и поперчить. Выложить на лаваш слой мяса, сверху посыпать жареным луком, накрыть еще одним листом лаваша.
Шаг 3
Распределить по поверхности второго листа лаваша помидоры, нарезанные кружочками. Закрыть листом лаваша и вновь последовательно положить начинку из фарша и помидоров. Закончить лазанью листом лаваша, залить соусом, посыпать натертым сыром.
Шаг 4
Поставить форму в разогретую до 180°C духовку. Выпекать лазанью в течение 30-40 минут. Перед подачей блюдо можно украсить зеленью. Такой ужин не требует сложных кулинарных навыков.
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