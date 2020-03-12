Для приготовления вкусной выпечки не придется возиться с тестом

Домашние беляши отлично подходят к любому застолью, однако рецепт отнимает много времени и сил. "Утро" советует подать "ленивые" беляши, которые готовятся быстро и просто, как привычные многим хозяйкам оладьи.

Ингредиенты для беляшей с мясом:

Мука – 300 г

Кефир – 500

Яйцо – 1 шт.

Фарш – 300 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Сода – 0,5 ч. л.

Соль – 0,5 ч. л.

Сахар – 0,5 ч. л.

Пошаговый рецепт домашней выпечки:

Шаг 1

Чтобы приготовить беляши на кефире, сначала делаем начинку. Лук мелко режем, два зубчика чеснока пропускаем через пресс и смешиваем с фаршем. Добавляем специи и убираем будущую начинку в сторону.

Шаг 2

Тем временем готовим тесто для выпечки. Кефир смешиваем с содой, ждем несколько минут и добавляем в смесь соль, сахар и яйцо. Все тщательно взбиваем. Далее просеиваем муку и снова все перемешиваем. По консистенции тесто получится таким же, как на оладьи.

Шаг 3

Из фарша формируем небольшие шарики и делаем из них плоские лепешки. Все готово, можно приступать к обжарке.

Шаг 4

Столовой ложкой выкладываем немного теста на сковородку, а сверху накрываем мясной лепешкой и заливаем ее тестом так, чтобы начинка оказалась внутри. Обжариваем в течение 5 минут с двух сторон до румяной корочки.

"Ленивые" беляши на кефире готовы. Подавать мясное блюдо лучше горячим. Приятного аппетита!

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