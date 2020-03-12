Маринованный лук добавит закуске остроты

Для того, чтобы приготовить салат из отварной скумбрии, потребуются самые простые продукты. Однако это блюдо получается очень оригинальным на вкус и подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

Свежая скумбрия – 1 штука

Консервированный зеленый горошек – 1 банка



Морковь – 2 штуки



Репчатый лук – 1 штука



Яйца – 3 штуки



Сахар – 1 ч. ложка

Уксус – 1 ст. ложка



Майонез, соль, молотый черный перец, лимонный сок – по вкусу

Пошаговый рецепт салата из рыбы:

Шаг 1

Отварить по отдельности рыбу, морковь и яйца.

Шаг 2

Замариновать лук для салата: мелко порезать, залить холодной водой, слегка отжать получившуюся массу. Слить воду, сбрызнуть лук уксусом, посыпать сахаром и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Шаг 3

Подготовить отварную рыбу для салата: снять кожу, вынуть все кости и нарезать. Морковь и яйца порезать кубиками. Слить жидкость с лука.

Шаг 4

Сложить в салатник рыбу, лук, морковь, яйца, лук и зеленый горошек. Перемешать ингредиенты и заправить салат майонезом. Можно добавить в закуску соль, молотый черный перец, лимонный сок и зелень для украшения.

Такой салат понравится даже тем, кто не любит рыбу. Он очень нежный и буквально тает во рту.

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