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Понравится всем: пошаговый рецепт рыбного салата

Понравится всем: пошаговый рецепт рыбного салата
Фото: pixabay.com
Маринованный лук добавит закуске остроты

Для того, чтобы приготовить салат из отварной скумбрии, потребуются самые простые продукты. Однако это блюдо получается очень оригинальным на вкус и подойдет даже для праздничного стола.

Ингредиенты:

  • Свежая скумбрия – 1 штука
  • Консервированный зеленый горошек – 1 банка
  • Морковь – 2 штуки
  • Репчатый лук – 1 штука
  • Яйца – 3 штуки
  • Сахар – 1 ч. ложка
  • Уксус – 1 ст. ложка
  • Майонез, соль, молотый черный перец, лимонный сок – по вкусу

Пошаговый рецепт салата из рыбы:

Шаг 1

Отварить по отдельности рыбу, морковь и яйца. 

Шаг 2

Замариновать лук для салата: мелко порезать, залить холодной водой, слегка отжать получившуюся массу. Слить воду, сбрызнуть лук уксусом, посыпать сахаром и оставить мариноваться на 10-15 минут.

Шаг 3

Подготовить отварную рыбу для салата: снять кожу, вынуть все кости и нарезать. Морковь и яйца порезать кубиками. Слить жидкость с лука.

Шаг 4

Сложить в салатник рыбу, лук, морковь, яйца, лук и зеленый горошек. Перемешать ингредиенты и заправить салат майонезом. Можно добавить в закуску соль, молотый черный перец, лимонный сок и зелень для украшения.

Такой салат понравится даже тем, кто не любит рыбу. Он очень нежный и буквально тает во рту.

Ранее "Утро" поделилось рецептом постного витаминного салата из свеклы и авокадо.

Фоторепортаж
Готовить несколько минут: рецепт простейшего салата на всю семью
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Валентина МАЙОРОВА

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