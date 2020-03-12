Понравится всем: пошаговый рецепт рыбного салата
Для того, чтобы приготовить салат из отварной скумбрии, потребуются самые простые продукты. Однако это блюдо получается очень оригинальным на вкус и подойдет даже для праздничного стола.
Ингредиенты:
- Свежая скумбрия – 1 штука
- Консервированный зеленый горошек – 1 банка
- Морковь – 2 штуки
- Репчатый лук – 1 штука
- Яйца – 3 штуки
- Сахар – 1 ч. ложка
- Уксус – 1 ст. ложка
- Майонез, соль, молотый черный перец, лимонный сок – по вкусу
Пошаговый рецепт салата из рыбы:
Шаг 1
Отварить по отдельности рыбу, морковь и яйца.
Шаг 2
Замариновать лук для салата: мелко порезать, залить холодной водой, слегка отжать получившуюся массу. Слить воду, сбрызнуть лук уксусом, посыпать сахаром и оставить мариноваться на 10-15 минут.
Шаг 3
Подготовить отварную рыбу для салата: снять кожу, вынуть все кости и нарезать. Морковь и яйца порезать кубиками. Слить жидкость с лука.
Шаг 4
Сложить в салатник рыбу, лук, морковь, яйца, лук и зеленый горошек. Перемешать ингредиенты и заправить салат майонезом. Можно добавить в закуску соль, молотый черный перец, лимонный сок и зелень для украшения.
Такой салат понравится даже тем, кто не любит рыбу. Он очень нежный и буквально тает во рту.
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