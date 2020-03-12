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Кулинарный успех: рецепт универсального салата из баклажанов с орехами

Кулинарный успех: рецепт универсального салата из баклажанов с орехами
Фото: pixabay.com
Аппетитное блюдо состоит всего из четырех ингредиентов

Повседневное меню разнообразит пикантный салат из баклажанов. Он состоит из минимального набора ингредиентов. Для приготовления не требуется каких-то особенных кулинарных навыков. А, если из рецепта убрать сметану, то блюдо можно смело есть и в пост. 

Ингредиенты:

  • Крупный баклажан – 1 шт.
  • Грецкие орехи – 10 г
  • Сметана – 3 ст. л.
  • Петрушка – по вкусу
  • Соль –  по вкусу 
  • Черный молотый перец –по вкусу 

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Помытый баклажан нарезается на крупные куски.

Шаг 2

Листом пергамента застелить противень и смазать маслом. На него в один слой выложить порезанный баклажан. Его необходимо запекать в духовке при температуре в 200 градусов до мягкости. 

Шаг 3

Обжарить на сковороде орехи и измельчить их любым удобным способом. К примеру, можно использовать целлофановый пакет и скалку, а также блендер или кофемолку.  

Шаг 4

В измельченные орехи добавить мелко порезанную петрушку, затем отправить в емкость сметану. Все тщательно перемешать. При этом часть орехов и зелени следует оставить для украшения салата.  

Шаг 5

Соединить баклажаны с нашим соусом и перемешать. 

Шаг 6

Соль и перец добавляются по вкусу и желанию. Любители острых блюд могут положить в салат измельченный чеснок. 

Шаг 7

Сверху блюдо посыпать остатками зелени и орехов. Салат готов. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом оригинального салата из авокадо, который можно есть в пост. 

Ксения АНДРЕЕВА

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