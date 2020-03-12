Аппетитное блюдо состоит всего из четырех ингредиентов

Повседневное меню разнообразит пикантный салат из баклажанов. Он состоит из минимального набора ингредиентов. Для приготовления не требуется каких-то особенных кулинарных навыков. А, если из рецепта убрать сметану, то блюдо можно смело есть и в пост.

Ингредиенты:

Крупный баклажан – 1 шт.

Грецкие орехи – 10 г

Сметана – 3 ст. л.

Петрушка – по вкусу

Соль – по вкусу

по вкусу Черный молотый перец –по вкусу

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Помытый баклажан нарезается на крупные куски.

Шаг 2

Листом пергамента застелить противень и смазать маслом. На него в один слой выложить порезанный баклажан. Его необходимо запекать в духовке при температуре в 200 градусов до мягкости.

Шаг 3

Обжарить на сковороде орехи и измельчить их любым удобным способом. К примеру, можно использовать целлофановый пакет и скалку, а также блендер или кофемолку.

Шаг 4

В измельченные орехи добавить мелко порезанную петрушку, затем отправить в емкость сметану. Все тщательно перемешать. При этом часть орехов и зелени следует оставить для украшения салата.

Шаг 5

Соединить баклажаны с нашим соусом и перемешать.

Шаг 6

Соль и перец добавляются по вкусу и желанию. Любители острых блюд могут положить в салат измельченный чеснок.

Шаг 7

Сверху блюдо посыпать остатками зелени и орехов. Салат готов. Приятного аппетита!

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