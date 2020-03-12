Кулинарный успех: рецепт универсального салата из баклажанов с орехами
Повседневное меню разнообразит пикантный салат из баклажанов. Он состоит из минимального набора ингредиентов. Для приготовления не требуется каких-то особенных кулинарных навыков. А, если из рецепта убрать сметану, то блюдо можно смело есть и в пост.
Ингредиенты:
- Крупный баклажан – 1 шт.
- Грецкие орехи – 10 г
- Сметана – 3 ст. л.
- Петрушка – по вкусу
- Соль – по вкусу
- Черный молотый перец –по вкусу
Пошаговый рецепт салата:
Шаг 1
Помытый баклажан нарезается на крупные куски.
Шаг 2
Листом пергамента застелить противень и смазать маслом. На него в один слой выложить порезанный баклажан. Его необходимо запекать в духовке при температуре в 200 градусов до мягкости.
Шаг 3
Обжарить на сковороде орехи и измельчить их любым удобным способом. К примеру, можно использовать целлофановый пакет и скалку, а также блендер или кофемолку.
Шаг 4
В измельченные орехи добавить мелко порезанную петрушку, затем отправить в емкость сметану. Все тщательно перемешать. При этом часть орехов и зелени следует оставить для украшения салата.
Шаг 5
Соединить баклажаны с нашим соусом и перемешать.
Шаг 6
Соль и перец добавляются по вкусу и желанию. Любители острых блюд могут положить в салат измельченный чеснок.
Шаг 7
Сверху блюдо посыпать остатками зелени и орехов. Салат готов. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом оригинального салата из авокадо, который можно есть в пост.
В Кремле раскрыли план США по Украине
Забота Белого дома о Незалежной оказалась мнимой
Коронавирус неизбежен: известный доктор сделал пугающее заявление
Телеведущий призвал смириться с проблемой и запастись лекарствами
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Сохранить здоровье после 60 лет помогут простые правила питания
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик