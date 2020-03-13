Рецепт сырного супа с копченостями: простое блюдо для мультиварки
Сырный суп стал классическим блюдом во многих кухнях мира. Нежное и ароматное первое легко приготовить, ингредиенты продаются в любом магазине.
Ингредиенты:
- Плавленый сыр – 120 г
- Копченые свиные ребра – 300 г
- Картофель – 500 г
- Морковь – 200 г
- Лук – 150 г
- Вода – 1,5 л
- Соль – 1/2 ч. л.
- Черный перец – по вкусу
Пошаговый рецепт приготовления сырного супа с копченостями:
Шаг 1
Моем и очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками. Трем морковь на крупной терке, измельчаем лук на квадратики. Разрезаем свиные ребра на продольные куски.
Шаг 2
Выкладываем в мультиварку картофель, лук, морковь и нарезанные свиные ребра. Добавляем к смеси плавленый сыр и посыпаем сверху солью и черным перцем.
Шаг 3
Заливаем продукты водой комнатной температуры и тщательно перемешиваем ингредиенты. Устанавливаем в мультиварке программу "Суп" и оставляем на один час.
Подаем к столу горячее блюдо, как только мультиварка прекратит работать. Сверху сырный суп можно украсить зеленью по вкусу.
Ранее "Утро" поделилось рецептом сочных чебуреков с мясом.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Коронавирус стремительно расползается по России
Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День Прокопа Перезимнего: что нельзя делать 12 марта
- Анекдот дня на 12 марта
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик