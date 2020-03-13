Вкус оценит вся семья

Сырный суп стал классическим блюдом во многих кухнях мира. Нежное и ароматное первое легко приготовить, ингредиенты продаются в любом магазине.

Ингредиенты:

Плавленый сыр – 120 г

Копченые свиные ребра – 300 г

Картофель – 500 г

Морковь – 200 г

Лук – 150 г

Вода – 1,5 л

Соль – 1/2 ч. л.

Черный перец – по вкусу





Пошаговый рецепт приготовления сырного супа с копченостями:





Шаг 1

Моем и очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками. Трем морковь на крупной терке, измельчаем лук на квадратики. Разрезаем свиные ребра на продольные куски.

Шаг 2

Выкладываем в мультиварку картофель, лук, морковь и нарезанные свиные ребра. Добавляем к смеси плавленый сыр и посыпаем сверху солью и черным перцем.

Шаг 3

Заливаем продукты водой комнатной температуры и тщательно перемешиваем ингредиенты. Устанавливаем в мультиварке программу "Суп" и оставляем на один час.

Подаем к столу горячее блюдо, как только мультиварка прекратит работать. Сверху сырный суп можно украсить зеленью по вкусу.

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