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Рецепт сырного супа с копченостями: простое блюдо для мультиварки

Рецепт сырного супа с копченостями: простое блюдо для мультиварки
Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/www.globallookpress.com
Вкус оценит вся семья

Сырный суп стал классическим блюдом во многих кухнях мира. Нежное и ароматное первое легко приготовить, ингредиенты продаются в любом магазине.

Ингредиенты:

  • Плавленый сыр – 120 г
  • Копченые свиные ребра – 300 г
  • Картофель – 500 г
  • Морковь – 200 г
  • Лук – 150 г
  • Вода – 1,5 л
  • Соль – 1/2 ч. л.
  • Черный перец – по вкусу


Пошаговый рецепт приготовления сырного супа с копченостями:


Шаг 1

Моем и очищаем картофель, нарезаем его небольшими кубиками. Трем морковь на крупной терке, измельчаем лук на квадратики. Разрезаем свиные ребра на продольные куски.

Шаг 2

Выкладываем в мультиварку картофель, лук, морковь и нарезанные свиные ребра. Добавляем к смеси плавленый сыр и посыпаем сверху солью и черным перцем.

Шаг 3

Заливаем продукты водой комнатной температуры и тщательно перемешиваем ингредиенты. Устанавливаем в мультиварке программу "Суп" и оставляем на один час.

Подаем к столу горячее блюдо, как только мультиварка прекратит работать. Сверху сырный суп можно украсить зеленью по вкусу.

Ранее "Утро" поделилось рецептом сочных чебуреков с мясом.   

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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