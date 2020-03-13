Оригинальное блюдо украсит любой стол

На праздник можно приготовить знаменитый торт "Березка". Этот десерт был невероятно популярен в СССР. Блюдо не только красивое, но и невероятно вкусное, поэтому точно удивит всех собравшихся за столом гостей.

Ингредиенты для торта:

Мука – 800 г

Сметана – 250 г

Яйцо – 6 шт.

Сливочное масло – 400 г

Сахар – 1 кг

Сода – 1/3 ч. л.

Молоко – 375 мл

Грецкий орех – 200 г

Ванильный сахар

Темный шоколад – 25 г

Сгущенное молоко

Пошаговый рецепт торта "Березка":

Шаг 1

Для этого торта необходимо приготовить тесто, прослойку, помадку и сливочный крем. Начнем с молочной помадки. Заливаем 400 г сахара молоком (250 мл) и варим смесь около 40 минут. Затем взбиваем помадку и ждем, когда смесь станет густой.

Шаг 2

Теперь готовим тесто для торта. Берем пять желтков и взбиваем их с 200 г сахара. Добавляем муку, сметану и разрыхлитель и снова тщательно перемешиваем. В получившуюся массу кладем 180 г сливочного масла комнатной температуры, месим тесто и отправляем в холодильник на 30 минут.

Шаг 3

Далее, чтобы приготовить торт по советскому рецепту, приступаем к прослойке. Пять яичных белков взбиваем с 200 г сахара и добавляем измельченные грецкие орехи.

Шаг 4

Тесто делим на три части и формируем коржи по размеру формы для выпечки. Блины из теста выкладываем в форму, чередуя с прослойкой, и ставим в духовку. Выпекаем в течение получаса при температуре в 220 градусов.

Шаг 5

Из помадки делаем заготовки – березки – для украшения торта. Также готовую помадку равномерно наносим на практически готовый торт.

Шаг 6

Теперь готовим крем. Нагреваем на плите 125 мл молока, 200 г сахара и ванили, постоянно помешивая. Аккуратно вбиваем туда яйцо, а когда смесь остынет, добавляем 200 г сливочного масла.

Шаг 7

Оригинальный торт почти готов, осталось его лишь украсить. Для этого нам понадобится помадка, крем, растопленный шоколад и сгущенное молоко. Из всех этих ингредиентов формируем березку на торте.

Красивый праздничный торт по советскому рецепту готов. Приятного аппетита!

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