"Березка": рецепт знаменитого советского торта
На праздник можно приготовить знаменитый торт "Березка". Этот десерт был невероятно популярен в СССР. Блюдо не только красивое, но и невероятно вкусное, поэтому точно удивит всех собравшихся за столом гостей.
Ингредиенты для торта:
- Мука – 800 г
- Сметана – 250 г
- Яйцо – 6 шт.
- Сливочное масло – 400 г
- Сахар – 1 кг
- Сода – 1/3 ч. л.
- Молоко – 375 мл
- Грецкий орех – 200 г
- Ванильный сахар
- Темный шоколад – 25 г
- Сгущенное молоко
Пошаговый рецепт торта "Березка":
Шаг 1
Для этого торта необходимо приготовить тесто, прослойку, помадку и сливочный крем. Начнем с молочной помадки. Заливаем 400 г сахара молоком (250 мл) и варим смесь около 40 минут. Затем взбиваем помадку и ждем, когда смесь станет густой.
Шаг 2
Теперь готовим тесто для торта. Берем пять желтков и взбиваем их с 200 г сахара. Добавляем муку, сметану и разрыхлитель и снова тщательно перемешиваем. В получившуюся массу кладем 180 г сливочного масла комнатной температуры, месим тесто и отправляем в холодильник на 30 минут.
Шаг 3
Далее, чтобы приготовить торт по советскому рецепту, приступаем к прослойке. Пять яичных белков взбиваем с 200 г сахара и добавляем измельченные грецкие орехи.
Шаг 4
Тесто делим на три части и формируем коржи по размеру формы для выпечки. Блины из теста выкладываем в форму, чередуя с прослойкой, и ставим в духовку. Выпекаем в течение получаса при температуре в 220 градусов.
Шаг 5
Из помадки делаем заготовки – березки – для украшения торта. Также готовую помадку равномерно наносим на практически готовый торт.
Шаг 6
Теперь готовим крем. Нагреваем на плите 125 мл молока, 200 г сахара и ванили, постоянно помешивая. Аккуратно вбиваем туда яйцо, а когда смесь остынет, добавляем 200 г сливочного масла.
Шаг 7
Оригинальный торт почти готов, осталось его лишь украсить. Для этого нам понадобится помадка, крем, растопленный шоколад и сгущенное молоко. Из всех этих ингредиентов формируем березку на торте.
Красивый праздничный торт по советскому рецепту готов. Приятного аппетита!
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