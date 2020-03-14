Вкусная закуска готовится за 20 минут

Несмотря на то, что праздники прошли, а до майских выходных еще много времени, это не повод не побаловать себя аппетитным блюдом. Разнообразить повседневное меню можно сытным салатом, изюминкой которого станет красный лук. "Утро" делится пошаговым рецептом.

Ингредиенты салата:

Яйца – 5 шт.

Копченая куриная грудка – 1 шт.

Кукуруза консервированная – 1 банка

Консервированный ананас – 150 гр.

Лук красный – 1 шт.

Грецкий орех – 100 гр.

Пошаговый рецепт вкусного салата с курицей:

Шаг 1

Яйца сварить и порезать мелкими кубиками.

Шаг 2

Куриную грудку также порубить на небольшие кусочки. То же самое сделать с ананасом, орехом и луком.

Шаг 3

Смешать все ингредиенты для салата в миске и заправить майонезом.

Вкусная закуска на каждый день готова!

Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом салата из баклажанов.