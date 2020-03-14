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Сочный и пикантный: рецепт салата с курицей и кукурузой

Сочный и пикантный: рецепт салата с курицей и кукурузой
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Вкусная закуска готовится за 20 минут

Несмотря на то, что праздники прошли, а до майских выходных еще много времени, это не повод не побаловать себя аппетитным блюдом. Разнообразить повседневное меню можно сытным салатом, изюминкой которого станет красный лук. "Утро" делится пошаговым рецептом. 

Ингредиенты салата:

  • Яйца – 5 шт.
  • Копченая куриная грудка – 1 шт.
  • Кукуруза консервированная – 1 банка
  • Консервированный ананас – 150 гр.
  • Лук красный – 1 шт. 
  • Грецкий орех – 100 гр.

Пошаговый рецепт вкусного салата с курицей:

Шаг 1

Яйца сварить и порезать мелкими кубиками.

Шаг 2

Куриную грудку также порубить на небольшие кусочки. То же самое сделать с ананасом, орехом и луком. 

Шаг 3

Смешать все ингредиенты для салата в миске и заправить майонезом.

Вкусная закуска на каждый день готова!

Ранее "Утро" делилось пошаговым рецептом салата из баклажанов. 

Полина ИВАНОВА

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