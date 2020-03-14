Творожные пончики: рецепт вкусной выпечки к чаю
Когда хочется вкусной выпечки к чаю, приготовленной своими руками, а тратить много времени у плиты нет возможности, можно сделать творожные пончики. "Утро" делится рецептом десерта, который можно взять с собой в офис.
Ингредиенты простой выпечки на сковородке без духовки:
- Яйца – 3 шт.
- Творог 9% – 300 гр.
- Сахар – 100 гр.
- Растительное масло – 3 ст.л.
- Соль – 1/2 ч.л.
- Разрыхлитель – 2 ч.л.
- Мука– 400 гр.
- Растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт творожных пончиков:
Шаг 1
Чтобы приготовить тесто для выпечки, нужно в миске смешать творог, соль и сахар. Разбить в посуду яйца и влить растительное масло. Размешивать до получения однородной массы
Шаг 2
Муку просеять и добавить разрыхлитель, после чего добавить в творожную массу и смешать. Тесто выложить на посыпанный мукой стол и разделить на 4 части.
Шаг 3
Каждый кусок теста раскатать и рюмкой вырезать заготовки для будущих пончиков.
Шаг 4
Масло разогреть на сковородке и выложить тесто. Жарить десерт на среднем огне 15 минут.
Аппетитные творожные пончики к чаю готовы.
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