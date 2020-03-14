Домашние пышки можно есть на завтрак

Когда хочется вкусной выпечки к чаю, приготовленной своими руками, а тратить много времени у плиты нет возможности, можно сделать творожные пончики. "Утро" делится рецептом десерта, который можно взять с собой в офис.

Ингредиенты простой выпечки на сковородке без духовки:

Яйца – 3 шт.

Творог 9% – 300 гр.

Сахар – 100 гр.

Растительное масло – 3 ст.л.

Соль – 1/2 ч.л.

Разрыхлитель – 2 ч.л.

Мука– 400 гр.

Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт творожных пончиков:

Шаг 1

Чтобы приготовить тесто для выпечки, нужно в миске смешать творог, соль и сахар. Разбить в посуду яйца и влить растительное масло. Размешивать до получения однородной массы

Шаг 2

Муку просеять и добавить разрыхлитель, после чего добавить в творожную массу и смешать. Тесто выложить на посыпанный мукой стол и разделить на 4 части.

Шаг 3

Каждый кусок теста раскатать и рюмкой вырезать заготовки для будущих пончиков.

Шаг 4

Масло разогреть на сковородке и выложить тесто. Жарить десерт на среднем огне 15 минут.

Аппетитные творожные пончики к чаю готовы.

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