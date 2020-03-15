Нежный и сытный: рецепт простого пирога с рыбой
Если привычные семейные застолья вам надоели, можно побаловать домашних рыбным пирогом. Для его приготовления потребуются простые ингредиенты, но вкус вас приятно удивит. Блюдо получается сытным, нежным и при этом легко готовится.
Ингредиенты:
- Слабосоленая красная рыба – 300 г
- Лук порей – 2 шт.
- Сливочное масло – 100 г
- Пшеничная мука – 300 г
- Яйца – 4 шт.
- Сыр сулугуни – 150 г
- Сметана – 150 г
- Специи
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Порей промываем, режем поперек тонкими кольцами. Затем на разогретой сковороде обжариваем, добавив 100 г сливочного масла. Посыпаем солью и перцем.
Шаг 2
Смешиваем муку с двумя яйцами, добавляем соль, немного растительного масла и воду. Замешиваем тесто и оставляем на полчаса.
Шаг 3
Теперь тесто выкладываем в форму, раскатываем тонким слоем и делаем бортики. Сначала нужно выложить на него лук, затем рыбу. Ее предварительно очищаем от костей и нарезаем. Сверху посыпаем специями.
Шаг 4
Рыбу и лук заливаем смесью из двух яиц, сметаны и натертого сыра. Выпекать блюдо необходимо 30 минут при температуре 180 градусов.
Приятного аппетита! Ранее "Утро" писало о пироге с курицей "по-деревенски", который отличается нежным сливочным вкусом.
Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели
Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам
Коронавирус стремительно расползается по России
Еще шесть россиян подхватили китайскую заразу
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Повысить тестостерон после 50 лет: перечислены эффективные упражнения
- Тихий вредитель: назван неожиданный враг потенции
Болезнь Анастасии Заворотнюк
- Состояние Заворотнюк изменилось
- Заворотнюк объявилась в Риме после долгого молчания
- Звезды Первого канала отступили от награды из-за Заворотнюк
Выбор читателей
- День святого Василия: что нельзя делать 13 марта
- Сладкий рецепт: как дожить до 100 лет
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Гороскоп на март 2020: четыре знака ждут серьезные перемены
- "Лежит бездыханная": правда о здоровье Заворотнюк вылезла наружу
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- Волочкова в микротрусах-шнурочках показала грудь-блины
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Муж показал возбужденную Каменских в супермини
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Здоровую Заворотнюк сняли в онкоцентре
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Шпица без трусов похвасталась видом сзади
- СМИ: Чернышев избавился от Заворотнюк
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Звезда "Кухни" показала фигуру после слухов о пластике
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик