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Нежный и сытный: рецепт простого пирога с рыбой

Нежный и сытный: рецепт простого пирога с рыбой
Кадр youtube.com
Побалуйст себя и близких необычным ужином

Если привычные семейные застолья вам надоели, можно побаловать домашних рыбным пирогом. Для его приготовления потребуются простые ингредиенты, но вкус вас приятно удивит. Блюдо получается сытным, нежным и при этом легко готовится.

Ингредиенты:

  • Слабосоленая красная рыба – 300 г
  • Лук порей – 2 шт.
  • Сливочное масло – 100 г
  • Пшеничная мука – 300 г
  • Яйца – 4 шт.
  • Сыр сулугуни – 150 г
  • Сметана – 150 г
  • Специи

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Порей промываем, режем поперек тонкими кольцами. Затем на разогретой сковороде обжариваем, добавив 100 г сливочного масла. Посыпаем солью и перцем.

Шаг 2

Смешиваем муку с двумя яйцами, добавляем соль, немного растительного масла и воду. Замешиваем тесто и оставляем на полчаса.

Шаг 3

Теперь тесто выкладываем в форму, раскатываем тонким слоем и делаем бортики. Сначала нужно выложить на него лук, затем рыбу. Ее предварительно очищаем от костей и нарезаем. Сверху посыпаем специями.

Шаг 4

Рыбу и лук заливаем смесью из двух яиц, сметаны и натертого сыра. Выпекать блюдо необходимо 30 минут при температуре 180 градусов.

Приятного аппетита! Ранее "Утро" писало о пироге с курицей "по-деревенски", который отличается нежным сливочным вкусом. 

Дарья ПЕТРОВА

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