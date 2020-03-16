Домашняя выпечка придется по душе всей семье

Для приготовления вкуснейших пирожков на нежном тесте потребуется несколько простых ингредиентов и совсем немного свободного времени. Выпекать их в духовке также не понадобится.

Ингредиенты для пирожков:

Кефир 3,2% – 250 мл

Растительное масло – 1 ст. л.

Яйцо – 1 шт.

Сметана 20% – 2 ст. л.

Соль – 1 ч. л.

Сахар – 1 ч. л.

Мука – 400 г

Сода – 1/2 ч. л.

Сливочное масло – 40 г

Молоко – 30 мл

Картофель – 4 шт.

Специи, лук, укроп – по вкусу

Пошаговый рецепт жареных пирожков на сковородке:

Шаг 1

Влить в миску подогретый кефир, добавить яичный желток, сметану, соль и сахар. Тщательно перемешать.

Шаг 2

Просеиваем муку через сито, добавляем соду, перемешиваем, начинаем замешивать тесто. Для удобства можно предварительно смазать руки маслом. Готовое тесто накрыть крышкой или полотенцем и оставить на 5 – 10 минут.

Шаг 3

Пока тесто для пирожков настаивается, начинаем готовить начинку. Измельчаем лук и зелень (по желанию). Обжариваем на сковородке с добавлением растительного масла до образования золотистой корочки. Отвариваем картофель.

Шаг 4

Добавляем в картошку масло и чуть подогретое молоко. Размять в пюре. Желательно не использовать миксер, он сделает консистенцию начинки более жидкой. Можно добавить специи и укроп по вкусу.

Шаг 5

Настоявшееся тесто разделить на десять частей. Раскатать, выложить на тесто по ложке начинки и сформировать пирожки, защипывая края. Сформированный пирожок немного примять.

Шаг 6

Разогреть сковороду с растительным маслом. Обжарить на умеренном огне до образования золотистой корочки. После обжарки можно выложить пирожки на бумажные полотенца или салфетки, чтобы убрать излишки масла.

Вкусные пирожки на воздушном тесте готовы. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом домашнего кулича к празднику Светлой Пасхи.

