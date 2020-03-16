На приготовление сладкого угощения уйдет минимум времени и сил

Орешки с начинкой из вареной сгущенки – для многих лакомство родом из детства. Хотя для их приготовления не требуется больших усилий и кулинарного образования. Единственное, без чего не получится вкуснейший десерт, – это специальная форма для его выпечки. Так называемую орешницу можно купить в отделе кулинарных товаров.

Ингредиенты:

Мука – 3 стакана

Сливочное масло или маргарин – 250 г

Сахар – 100 г

Яйцо – 2 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Уксус – 1 ч. л.

Вареное сгущенное молоко – 1-2 банки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Размягченное масло или маргарин соединяем с просеянной мукой и перетираем руками в крошку.

Шаг 2

В данную смесь добавляем гашеную уксусом соду.

Шаг 3

Яйца, сахар и соль взбалтываем с помощью венчика, как для теста на блины

Шаг 4

Теперь соединяем яичную массу с крошкой. Тесто готово.

Шаг 5

В хорошо разогретую орешницу выкладываем по кусочку теста. Чем аккуратнее они будут, тем эстетичнее получатся скорлупки для начинки.

Шаг 6

Для выпекания достаточно полутора минут. После того, как половинки орешков остынут, "фаршируем" их вареной сгущенкой. Кстати, для начинки также подойдет густое яблочное варенье. Сладкое угощение к чаю готово.

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