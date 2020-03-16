Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Как в детстве: рецепт сдобных орешков со сгущенкой

Как в детстве: рецепт сдобных орешков со сгущенкой
Фото: pixabay.com
На приготовление сладкого угощения уйдет минимум времени и сил

Орешки с начинкой из вареной сгущенки – для многих лакомство родом из детства. Хотя для их приготовления не требуется больших усилий и кулинарного образования. Единственное, без чего не получится вкуснейший десерт, – это специальная форма для его выпечки. Так называемую орешницу можно купить в отделе кулинарных товаров. 

Ингредиенты:

  • Мука – 3 стакана
  • Сливочное масло или маргарин – 250 г
  • Сахар – 100 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Уксус – 1 ч. л.
  • Вареное сгущенное молоко – 1-2 банки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Размягченное масло или маргарин соединяем с просеянной мукой и перетираем руками в крошку. 

Шаг 2

В данную смесь добавляем гашеную уксусом соду.

Шаг 3

Яйца, сахар и соль взбалтываем с помощью венчика, как для теста на блины

Шаг 4

Теперь соединяем яичную массу с крошкой. Тесто готово. 

Шаг 5

В хорошо разогретую орешницу выкладываем по кусочку теста. Чем аккуратнее они будут, тем эстетичнее получатся скорлупки для начинки. 

Шаг 6

Для выпекания достаточно полутора минут. После того, как половинки орешков остынут, "фаршируем" их вареной сгущенкой. Кстати, для начинки также подойдет густое яблочное варенье. Сладкое угощение к чаю готово. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом творожных пончиков. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей