Как в детстве: рецепт сдобных орешков со сгущенкой
Орешки с начинкой из вареной сгущенки – для многих лакомство родом из детства. Хотя для их приготовления не требуется больших усилий и кулинарного образования. Единственное, без чего не получится вкуснейший десерт, – это специальная форма для его выпечки. Так называемую орешницу можно купить в отделе кулинарных товаров.
Ингредиенты:
- Мука – 3 стакана
- Сливочное масло или маргарин – 250 г
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 2 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Уксус – 1 ч. л.
- Вареное сгущенное молоко – 1-2 банки
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Размягченное масло или маргарин соединяем с просеянной мукой и перетираем руками в крошку.
Шаг 2
В данную смесь добавляем гашеную уксусом соду.
Шаг 3
Яйца, сахар и соль взбалтываем с помощью венчика, как для теста на блины
Шаг 4
Теперь соединяем яичную массу с крошкой. Тесто готово.
Шаг 5
В хорошо разогретую орешницу выкладываем по кусочку теста. Чем аккуратнее они будут, тем эстетичнее получатся скорлупки для начинки.
Шаг 6
Для выпекания достаточно полутора минут. После того, как половинки орешков остынут, "фаршируем" их вареной сгущенкой. Кстати, для начинки также подойдет густое яблочное варенье. Сладкое угощение к чаю готово.
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