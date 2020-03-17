Элеши с курицей: рецепт открытых пирожков
К праздничному столу можно подать необычные открытые пирожки круглой формы. Татарское блюдо – элеши традиционно готовят с начинкой из курицы и картофеля. Благодаря особому рецепту выпечка получается сочной и вкусной.
Ингредиенты для пирожков с мясом:
- Мука – 350 г
- Молоко – 220 мл
- Яйцо – 3 шт.
- Сливочное масло – 80 г
- Курица – 300 г
- Лук – 1 шт.
- Картофель – 200 г
- Дрожжи – 6 г
- Соль – 5 г
- Сахар – 10 г
- Перец
- Кунжут
Пошаговый рецепт выпечки:
Шаг 1
Сначала готовим тесто для пирожков с курицей. Теплое молоко смешиваем с сахаром и сухими дрожжами. Разбиваем два яйца, отделяя желтки – понадобятся лишь они, и вмешиваем в тесто с 30 г растопленного сливочного масла.
Шаг 2
Просеиваем муку, добавляем соль и вливаем яичную смесь. Тесто замешиваем и убираем в теплое место на час. Тем временем готовим начинку для пирожков.
Шаг 3
Куриное филе нарезаем небольшими кубиками и смешиваем с мелко нарезанным сырым картофелем. Добавляем соль, перец и лук.
Шаг 4
Тесто делим приблизительно на 12 частей и формируем из него тонкие круглые лепешки. В центр каждой кладем около 2 ст. л. мясной начинки и формируем пирожки так, чтобы в центре оставалось небольшое отверстие.
Шаг 5
Оставляем элеши на 20 минут в теплом месте. Затем смазываем взбитым с молоком куриным желтком и посыпаем кунжутом. Мясное блюдо почти готово. Ставим пирожки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 30 минут.
Шаг 6
Сочная выпечка с курицей готова. Кладем в отверстие каждого пирожка немного сливочного масла и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!
Ранее "Утро" поделилось рецептом сытной картофельной закуски.
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