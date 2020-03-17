Традиционная татарская выпечка получается сочной и нежной

К праздничному столу можно подать необычные открытые пирожки круглой формы. Татарское блюдо – элеши традиционно готовят с начинкой из курицы и картофеля. Благодаря особому рецепту выпечка получается сочной и вкусной.

Ингредиенты для пирожков с мясом:

Мука – 350 г

Молоко – 220 мл

Яйцо – 3 шт.

Сливочное масло – 80 г

Курица – 300 г

Лук – 1 шт.

Картофель – 200 г

Дрожжи – 6 г

Соль – 5 г

Сахар – 10 г

Перец

Кунжут

Пошаговый рецепт выпечки:

Шаг 1

Сначала готовим тесто для пирожков с курицей. Теплое молоко смешиваем с сахаром и сухими дрожжами. Разбиваем два яйца, отделяя желтки – понадобятся лишь они, и вмешиваем в тесто с 30 г растопленного сливочного масла.

Шаг 2

Просеиваем муку, добавляем соль и вливаем яичную смесь. Тесто замешиваем и убираем в теплое место на час. Тем временем готовим начинку для пирожков.

Шаг 3

Куриное филе нарезаем небольшими кубиками и смешиваем с мелко нарезанным сырым картофелем. Добавляем соль, перец и лук.

Шаг 4

Тесто делим приблизительно на 12 частей и формируем из него тонкие круглые лепешки. В центр каждой кладем около 2 ст. л. мясной начинки и формируем пирожки так, чтобы в центре оставалось небольшое отверстие.

Шаг 5

Оставляем элеши на 20 минут в теплом месте. Затем смазываем взбитым с молоком куриным желтком и посыпаем кунжутом. Мясное блюдо почти готово. Ставим пирожки в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем в течение 30 минут.

Шаг 6

Сочная выпечка с курицей готова. Кладем в отверстие каждого пирожка немного сливочного масла и подаем блюдо к столу. Приятного аппетита!

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