Недорогая закуска готовится просто и быстро

Правильное питание может быть вкусным. Хумус из гречки готовится просто, а ингредиенты для него стоят совсем недорого. Порадуйте близких необычной закуской.

Ингредиенты:

Гречка (можно использовать зеленую) – 1 пакетик.

Петрушка – по вкусу

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 1 шт.

Кунжут – 200 мл

Оливковое масло – по вкусу

Бульон – 150 мл ( можно использовать бульонный кубик)

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Переварить гречку в кашу, предварительно промыв крупу.

Шаг 2

Обжарить кунжут на сковороде, без добавления масла. Пересыпать обжаренный кунжут в блендер, залив доверху оливковым маслом, измельчить.

Шаг 3

В получившуюся пасту добавляем измельченную петрушку и чеснок, снова измельчаем.

Шаг 4

Подготавливаем бульон: растворяем в теплой воде бульонный кубик(можно использовать обычный мясной или овощной бульон).

Шаг 5

Добавить в гречневую кашу сок половинки лимона и кунжутную пасту, тщательно перемешать.

Шаг 6

Полученную массу перемешать с помощью блендера, добавить бульон и еще раз перемешать до образования густой консистенции.

Выложить хумус в пиалу. Полезная средиземноморская закуска готова. Блюдо можно употреблять самостоятельно или подавать в качестве дополнения к хлебцам или крекерам. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом оригинальных пирожков по-татарски.