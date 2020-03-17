Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Антикризисное меню: рецепт хумуса из гречки

Антикризисное меню: рецепт хумуса из гречки
Фото: pixabay.com
Недорогая закуска готовится просто и быстро

Правильное питание может быть вкусным. Хумус из гречки готовится просто, а ингредиенты для него стоят совсем недорого. Порадуйте близких необычной закуской.

Ингредиенты:

  • Гречка (можно использовать зеленую) – 1 пакетик.
  • Петрушка – по вкусу
  • Лимон – 1 шт.
  • Чеснок – 1 шт.
  • Кунжут – 200 мл
  • Оливковое масло – по вкусу
  • Бульон – 150 мл ( можно использовать бульонный кубик)

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Переварить гречку в кашу, предварительно промыв крупу.

Шаг 2

Обжарить кунжут на сковороде, без добавления масла.  Пересыпать обжаренный кунжут в блендер, залив доверху оливковым маслом, измельчить. 

Шаг 3

В получившуюся пасту добавляем измельченную петрушку и чеснок, снова измельчаем.

Шаг 4

Подготавливаем бульон: растворяем в теплой воде бульонный кубик(можно использовать обычный мясной или овощной бульон).

Шаг 5

Добавить в гречневую кашу сок половинки лимона и кунжутную пасту, тщательно перемешать.

Шаг 6

Полученную массу перемешать с помощью блендера, добавить бульон и еще раз перемешать до образования густой консистенции.

Выложить хумус в пиалу. Полезная средиземноморская закуска готова. Блюдо можно употреблять самостоятельно или подавать в качестве дополнения к хлебцам или крекерам. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом оригинальных пирожков по-татарски.

Александра АКСЕНОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Василий
Ответить
хумус из гречки пусть жрет Хуйлопитерское !!!
1
новости партнеров
Загрузка...

Отдых по цене перелета: туры в Таиланд подешевели

Эпидемия коронавируса сыграла на руку туристам

Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России

Удары сыплются на отечественную валюту со всех сторон

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей