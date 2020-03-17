Блюдо надолго утолит голод

Привычные горячие бутерброды не отличаются запоминающимся вкусом: часто они состоят из сыра, хлеба и колбасы. "Утро" предлагает новый рецепт закуски, который добавит блюду интересных сочетаний продуктов.

Ингредиенты:

Куриное филе (бедро) – 200 г

Яйца – 2 шт.;

Багет с луком/чесноком – 1 шт.

Лук – 100 г

Мука – 3 ст.л.

Майонез – 3 ст.л.

Морковь – 50 г;

Растительное масло – 2 ст.л.

Соль и перец по вкусу;

Пошаговый рецепт горячих бутербродов с мясом:

Шаг 1

Промываем куриное мясо и нарезаем на небольшие кусочки. Взбиваем два яйца и добавляем к ним подготовленную смесь из мяса, тертой моркови мелко порезанного лука.

Шаг 2

Добавляем в емкость с ингредиентами майонез, муку, соль и черный перец по вкусу. Перемешиваем продукт до однородности. Заготовку начинки убираем в холодильник и оставляем на 3-4 часа мариноваться.

Шаг 3

Багет нарезаем на одинаковые кусочки, достаем куриную начинку и начинаем выкладывать на хлеб. Может получиться до 20 бутербродов за раз.

Шаг 4

Противень смазываем растительным маслом, бутерброды отправляем в духовку на 15 минут на температуре 180°C.

Блюдо надо подавать к столу горячим, сверху бутерброды можно украсить зеленью по вкусу.

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