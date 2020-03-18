Закуска идеально подойдет к домашнему столу

Чаще всего свеклу используют в двух блюдах: селедке под шубой и борще. Тем временем со сладкими плодами можно сделать салат, где растение выступит в качестве основного ингредиента. Перекус получится очень сытным.

Ингредиенты для салата:

Свекла – 1 шт.

Яйцо – 3 шт.

Йогурт – 3 ст.л.

Чеснок – 3 зубчика

Зеленый лук

Маринованные огурцы

Соль по вкусу

Пошаговый рецепт простого салата со свеклой:

Шаг 1

Свеклу отвариваем до готовности в кастрюле и очищаем, плод натираем крупными кусками. Яйца варим вкрутую и мелко нарезаем для будущего салата.

Шаг 2

Пропускаем 3 зубчика чеснока через пресс, нарезаем зеленый лук по вкусу и заранее измельчаем для закуски маринованные огурцы. Их можно сделать самим или купить в магазине понравившиеся.

Шаг 3

Смешиваем все ингредиенты с йогуртом до однородной массы. Салат солим по вкусу и выкладываем в круглую или квадратную форму для эстетики.

Чтобы вкус стал насыщеннее, салат можно оставить на 30 минут перед подачей на стол. Готовое блюдо украшаем зеленью по желанию.

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