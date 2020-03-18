Секрет ароматной выпечки в белом хлебе

Порадовать близких смогут нежные мини-шарлотки. Этот оригинальный десерт чрезвычайно прост в приготовлении. "Утро" рассказывает, как сделать вкусную выпечку за час.

Ингредиенты для шарлоток:

Белый хлеб – 5 кусков

Яблоки – 2 шт.

Масло – 50 гр.

Сахар – 15 р.

Ванильный сахар – щепотка

Корица – щепотка

Пошаговый рецепт вкусной выпечки:

Шаг 1

Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кусочками. Посыпать сахаром и перемешать.

Шаг 2

Растопить на сковороде 15 г масла, положить обвалянные в сахаре яблоки и, периодически помешивая, обжарить. Держать на огне примерно 10 минут до образования золотистой корочки. В конце добавить корицу и ванильный сахар, еще раз перемешать.

Шаг 3

Срезать корочку с хлебных кусочков. Растопить оставшееся масло и обвалять в нем хлеб. Уложить хлеб в формочки, чтобы уголки торчали вверх, их также смазать маслом.

Шаг 4

Начинить корзиночку кусочками яблок. Сформировать четыре корзиночки.

Шаг 5

Последний кусок разрезать на мелкие части. Обвалять их в масле и уложить наверх каждой корзиночки, тем самым накрыв ее.

Шаг 6

Прикрыть корзиночки пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 15-20 минут.

Вкусные мини-шарлотки готовы, осталось только дать им остыть и при желании посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!

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