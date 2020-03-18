Для домашнего чаепития: рецепт вкусных мини-шарлоток
Порадовать близких смогут нежные мини-шарлотки. Этот оригинальный десерт чрезвычайно прост в приготовлении. "Утро" рассказывает, как сделать вкусную выпечку за час.
Ингредиенты для шарлоток:
- Белый хлеб – 5 кусков
- Яблоки – 2 шт.
- Масло – 50 гр.
- Сахар – 15 р.
- Ванильный сахар – щепотка
- Корица – щепотка
Пошаговый рецепт вкусной выпечки:
Шаг 1
Очистить яблоки от кожуры и сердцевины, нарезать небольшими кусочками. Посыпать сахаром и перемешать.
Шаг 2
Растопить на сковороде 15 г масла, положить обвалянные в сахаре яблоки и, периодически помешивая, обжарить. Держать на огне примерно 10 минут до образования золотистой корочки. В конце добавить корицу и ванильный сахар, еще раз перемешать.
Шаг 3
Срезать корочку с хлебных кусочков. Растопить оставшееся масло и обвалять в нем хлеб. Уложить хлеб в формочки, чтобы уголки торчали вверх, их также смазать маслом.
Шаг 4
Начинить корзиночку кусочками яблок. Сформировать четыре корзиночки.
Шаг 5
Последний кусок разрезать на мелкие части. Обвалять их в масле и уложить наверх каждой корзиночки, тем самым накрыв ее.
Шаг 6
Прикрыть корзиночки пергаментной бумагой. Выпекать в духовке, разогретой до 180 градусов в течении 15-20 минут.
Вкусные мини-шарлотки готовы, осталось только дать им остыть и при желании посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!
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