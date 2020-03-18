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Поможет потенции: два напитка вернут мужскую силу

Поможет потенции: два напитка вернут мужскую силу
Фото: Michaela Begsteiger/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Настойки повысят жизненный тонус после 60 лет

Среди домашних средств по улучшению потенции у мужчин особенно полезны напитки на основе трав, считают эксперты. Они якобы помогают наладить кровообращение, бороться с инфекционными заболеваниями и воспалениями.

Для рецептов, которые, по утверждению автора канала "Шокирующие новости" в Яндекс.Дзене, работают, понадобятся хрен и болотный аир.

Ингредиенты для настойки из хрена:

  • Корень хрена – 0,5 кг
  • Лимон – 4 шт.
  • Мед светлого сорта – 500 мл
  • Вода – 1,5 л

Приготовление настойки из хрена:

Шаг 1

Корни хрена измельчаем и заливаем холодной очищенной водой. Настой нужно оставить в прохладном и темном месте на неделю.

Шаг 2

По истечению срока в настойку выжимаем лимонный сок и добавляем мед, снова отправляем на хранение в темное место. Выпивать домашнее средство нужно по 20 г дважды в день, через час после приема пищи.

Ингредиенты для настойки из болотного аира:

  • Корень аира – 100 г
  • Алкоголь (водка) – 1 л

Приготовление настойки из болотного аира:

Корень болотного аира нужно измельчить в порошок и залить литром водки высокого качества. Две недели напиток настаивается в темном месте, его надо взбалтывать раз в несколько дней. Готовое средство надо пить по 5 мл до завтрака или ужина.

Перед употреблением домашних средств надо проконсультироваться с врачом, чтобы избежать проблем со здоровьем. 

Ранее "Утро" рассказало о древнем средстве для потенции.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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