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Рыба изменит вкус: простой рецепт праздничного салата

Рыба изменит вкус: простой рецепт праздничного салата
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Привычное сочетание популярной закуски улучшит всего один продукт

Блюдо для семейного застолья с красной рыбой готовится всего за несколько минут. Салат дополнит праздничный ужин, если осталось совсем немного времени.

Ингредиенты для салата с красной рыбой:

  • Красная рыба – 200 г
  • Отварной картофель – 200 г
  • Отварная морковь – 150 г
  • Яйца – 4 шт
  • Огурец – 200 г
  • Майонез – 2 ст.л.
  • Соль и укроп по вкусу

Пошаговый рецепт салата:

Шаг 1

Картофель предварительно отвариваем, режем кубиками и перекладываем в выбранную емкость. К овощам добавляем отварную картофель, также нарезанную на небольшие кусочки.

Шаг 2

Нарезаем на кубики вареный яйца, свежий огурец и слабосоленую красную рыбу. Ингредиенты добавляем в миску и хорошо перемешиваем. Мелко рубим укроп и высыпаем вместе с солью по вкусу к салату.

Шаг 3

Основу блюда дополняем двумя столовыми ложками майонеза и перемешиваем до однородности. Салат выкладываем в салатницу и подаем к столу. Для украшения подойдет зелень по вкусу.

Ранее "Утро" делилось рецептом быстрой закуски из картофеля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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