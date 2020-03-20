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Что приготовить на карантине: простые рецепты вкусных блюд

Что приготовить на карантине: простые рецепты вкусных блюд
Фото: Simon Katzer/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Сочную пиццу на воздушном тесте и хачапури-пятиминутки можно приготовить за считанные минуты

Даже сидя дома на карантине, хочется побаловать себя чем-то вкусным, разнообразным и не очень сложным в приготовлении. Если вы не готовы полностью переходить на гречку, то эти рецепты точно для вас.

Пицца

Приготовить нежное ароматное тесто с восхитительной начинкой не так уж трудно, если четко следовать инструкциям.  

Тесто лучше использовать готовое, лучше – слоеное бездрожжевое. Можно использовать замороженную готовую основу для пиццы.

Ингредиенты:

Для соуса:

  • Кетчуп или томатная паста – 2 ст. л.
  • Вода – 100 мл
  • Специи – по вкусу
  • Чеснок – по вкусу
  • Травы – по вкусу( для придания пикантности можно использовать базилик или кинзу)

Для начинки:

  • Сыр – 100 г
  • Ветчина или копченая колбаса – 100 г
  • Шампиньоны – 250 г
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Оливки – 1 банка
  • Орегано – по желанию

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Мелко порезать чеснок и обжарить его на растительном масле. Добавить томатную пасту и воду. Соль, перец, специи – по вкусу. Тушить, постоянно перемешивая в течение 5 минут.

Шаг 2

Смазать получившимся соусом тесто. И выложить начинку – нарезанные лук, перец, шампиньоны, ветчину и оливки. Сверху обильно посыпать сыром. 

Шаг 3

Выпекать на пергаменте при 200 градусах 20 – 25 минут. Края теста можно смазать маслом. 

Сочная пицца на нежном тесте готова.

Ленивые хачапури

Готовятся  из простых ингредиентов за считанные минуты.

Ингредиенты:

  • Твердый сыр – 200 г
  • Сметана – 200 г
  • Яйца – 2 шт
  • Зеленый лук – по вкусу
  • Мука – 5 ст. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Масло растительное

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Натереть сыр на мелкой терке, мелко порезать лук. Тщательно смешать сыр и лук  со сметаной и яйцами. 

Шаг 2

В полученную массу добавить соду, просеять и всыпать муку. Еще раз хорошо перемешать.  

Шаг 3

Сформировать лепешки. Обжаривать их  на среднем огне около 3 – 5 минут с двух сторон на растительном масле. 

Ленивые хачапури с сыром готовы.

Приятного аппетита! 

Ранее "Утро" поделилось рецептом сдобных мини-шарлоток к чаю.

Александра АКСЕНОВА

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