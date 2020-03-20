Что приготовить на карантине: простые рецепты вкусных блюд
Даже сидя дома на карантине, хочется побаловать себя чем-то вкусным, разнообразным и не очень сложным в приготовлении. Если вы не готовы полностью переходить на гречку, то эти рецепты точно для вас.
Пицца
Приготовить нежное ароматное тесто с восхитительной начинкой не так уж трудно, если четко следовать инструкциям.
Тесто лучше использовать готовое, лучше – слоеное бездрожжевое. Можно использовать замороженную готовую основу для пиццы.
Ингредиенты:
Для соуса:
- Кетчуп или томатная паста – 2 ст. л.
- Вода – 100 мл
- Специи – по вкусу
- Чеснок – по вкусу
- Травы – по вкусу( для придания пикантности можно использовать базилик или кинзу)
Для начинки:
- Сыр – 100 г
- Ветчина или копченая колбаса – 100 г
- Шампиньоны – 250 г
- Лук репчатый – 1 шт.
- Оливки – 1 банка
- Орегано – по желанию
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Мелко порезать чеснок и обжарить его на растительном масле. Добавить томатную пасту и воду. Соль, перец, специи – по вкусу. Тушить, постоянно перемешивая в течение 5 минут.
Шаг 2
Смазать получившимся соусом тесто. И выложить начинку – нарезанные лук, перец, шампиньоны, ветчину и оливки. Сверху обильно посыпать сыром.
Шаг 3
Выпекать на пергаменте при 200 градусах 20 – 25 минут. Края теста можно смазать маслом.
Сочная пицца на нежном тесте готова.
Ленивые хачапури
Готовятся из простых ингредиентов за считанные минуты.
Ингредиенты:
- Твердый сыр – 200 г
- Сметана – 200 г
- Яйца – 2 шт
- Зеленый лук – по вкусу
- Мука – 5 ст. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Масло растительное
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Натереть сыр на мелкой терке, мелко порезать лук. Тщательно смешать сыр и лук со сметаной и яйцами.
Шаг 2
В полученную массу добавить соду, просеять и всыпать муку. Еще раз хорошо перемешать.
Шаг 3
Сформировать лепешки. Обжаривать их на среднем огне около 3 – 5 минут с двух сторон на растительном масле.
Ленивые хачапури с сыром готовы.
Приятного аппетита!
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