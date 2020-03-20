Сочную пиццу на воздушном тесте и хачапури-пятиминутки можно приготовить за считанные минуты

Даже сидя дома на карантине, хочется побаловать себя чем-то вкусным, разнообразным и не очень сложным в приготовлении. Если вы не готовы полностью переходить на гречку, то эти рецепты точно для вас.

Пицца

Приготовить нежное ароматное тесто с восхитительной начинкой не так уж трудно, если четко следовать инструкциям.

Тесто лучше использовать готовое, лучше – слоеное бездрожжевое. Можно использовать замороженную готовую основу для пиццы.

Ингредиенты:

Для соуса:

Кетчуп или томатная паста – 2 ст. л.

Вода – 100 мл

Специи – по вкусу

Чеснок – по вкусу

Травы – по вкусу( для придания пикантности можно использовать базилик или кинзу)

Для начинки:

Сыр – 100 г

Ветчина или копченая колбаса – 100 г

Шампиньоны – 250 г

Лук репчатый – 1 шт.

Оливки – 1 банка

Орегано – по желанию

Пошаговый рецепт:



Шаг 1

Мелко порезать чеснок и обжарить его на растительном масле. Добавить томатную пасту и воду. Соль, перец, специи – по вкусу. Тушить, постоянно перемешивая в течение 5 минут.

Шаг 2

Смазать получившимся соусом тесто. И выложить начинку – нарезанные лук, перец, шампиньоны, ветчину и оливки. Сверху обильно посыпать сыром.

Шаг 3

Выпекать на пергаменте при 200 градусах 20 – 25 минут. Края теста можно смазать маслом.

Сочная пицца на нежном тесте готова.

Ленивые хачапури



Готовятся из простых ингредиентов за считанные минуты.

Ингредиенты:

Твердый сыр – 200 г

Сметана – 200 г

Яйца – 2 шт

Зеленый лук – по вкусу

Мука – 5 ст. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Соль, перец – по вкусу

Масло растительное

Пошаговый рецепт:



Шаг 1

Натереть сыр на мелкой терке, мелко порезать лук. Тщательно смешать сыр и лук со сметаной и яйцами.

Шаг 2

В полученную массу добавить соду, просеять и всыпать муку. Еще раз хорошо перемешать.

Шаг 3

Сформировать лепешки. Обжаривать их на среднем огне около 3 – 5 минут с двух сторон на растительном масле.

Ленивые хачапури с сыром готовы.

Приятного аппетита!

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