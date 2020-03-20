Блюдо прекрасно сочетается с любым гарниром

Для приготовления этого ароматного блюда понадобится лишь несколько простых ингредиентов и десять минут свободного времени. Аппетитную курочку можно подавать с любым гарниром, домашние обязательно оценят.

Ингредиенты:

Куриная грудка – 2 шт.

Лук – 2 шт.

Сливки (жирность 33%) – 480 г

Специи – по вкусу





Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Нарезать лук кольцами, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на сковороде с добавлением капельки растительного масла.

Шаг 2

Порезать кубиками куриную грудку. Добавить курочку к зажарке, добавить специи по вкусу, обжарить на небольшом огне.

Шаг 3

Влить сливки, тушить около 5-7 минут.

Дать остыть и подавать с любимым гарниром. Нежная курочка в сливочном соусе готова, приятного аппетита!

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