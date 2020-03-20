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Свекольная бурачка: рецепт постного блюда наших предков

Свекольная бурачка: рецепт постного блюда наших предков
Фото: pixabay.com
Для создания закуски понадобятся всего три ингредиента

Свекольную бурачку с хреном наши предки часто готовили в пост. Угощение может стать как закуской, так и гарниром.

Ингредиенты:

  • Свекла – 2 кг
  • Хрен – 80 г
  • Лимон – 150 г
  • Сахар – 180 г
  • Соль по вкусу

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Свеклу очищаем, хорошо промываем и отвариваем до готовности примерно один час. Натираем корнеплоды, добавляем сахар, соль и лимонный сок.

Шаг 2

Когда смесь пустит сок, кладем в салат натертый корень хрена и тщательно перемешиваем. Блюдо может храниться в холодильнике в течение недели.

Шаг 3

По желанию салат может стать дополнением к горячим мясным блюдам. А если положить его на хлеб, получится необычная закуска. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом мини-шарлоток. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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