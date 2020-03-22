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Картофельные драники: пошаговый рецепт бюджетного угощения

Картофельные драники: пошаговый рецепт бюджетного угощения
Фото: digifoodstock.com/CTK/www.globallookpress.com
Картофельные драники – простое блюдо. Если вы не знаете, что приготовить, но хочется чего-то сытного и низкокалорийного, тогда оптимальный вариант – оладьи с картофелем

Картофельные драники – простое блюдо с хрустящей корочкой, которое идеально подойдет для плотного завтрака. Их можно есть с вареньем, медом, сметаной. Оладьи с картофелем никак не влияют на вашу фигуру, так как являются низкокалорийными. Вы можете приготовить блюдо по легкому рецепту за 20-30 минут, используя ингредиенты, которые продаются в любом продуктовом магазине.

Ингредиенты на четыре порции:

  • Молодой картофель – 4 штуки
  • Репчатый лук – половина головки
  • Мука – половина столовой ложки
  • Соль – щепотка
  • Перец – по вкусу 
  • Пищевая и энергетическая ценность
  • Калорийность – 170-190 ккал.
  • Белки – 3 грамма.
  • Жиры – 13-14 гр.
  • Углеводы – 17-18 гр 

Пошаговый рецепт приготовления картофельных драников:

Шаг 1

Помойте, почистите, а затем разотрите на мелкой терке картофель и лук. Переложите получившуюся массу на сито, чтобы лишняя жидкость стекла (хватит и 5 минут). Во-первых, вам не нужно будет использовать много муки, так как смесь без воды станет густой. Во-вторых, проще приготовить картофельные оладьи по классическому рецепту.

Шаг 2

Добавьте муку, соль и перец, после чего смешайте массу. Затем разогрейте при помощи растительного масла сковороду и жарьте на среднем огне драники. Прижимайте их лопаткой, чтобы получилась хрустящая корочка. Среднее время жарки одной стороны – 4 минуты. Когда появится золотистая корочка, можно переворачивать оладьи.

Картофельные драники, которые готовятся по простому рецепту, подойдут для завтрака всей семьей. Побалуйте близких людей вкусным, сытным блюдом – оно зарядит их энергией, которая понадобится для учебы и работы.

Ранее "Утро" публиковало рецепт воздушных пончиков на кефире.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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