Картофельные драники – простое блюдо. Если вы не знаете, что приготовить, но хочется чего-то сытного и низкокалорийного, тогда оптимальный вариант – оладьи с картофелем

Картофельные драники – простое блюдо с хрустящей корочкой, которое идеально подойдет для плотного завтрака. Их можно есть с вареньем, медом, сметаной. Оладьи с картофелем никак не влияют на вашу фигуру, так как являются низкокалорийными. Вы можете приготовить блюдо по легкому рецепту за 20-30 минут, используя ингредиенты, которые продаются в любом продуктовом магазине.

Ингредиенты на четыре порции:

Молодой картофель – 4 штуки

Репчатый лук – половина головки

Мука – половина столовой ложки

Соль – щепотка

Перец – по вкусу

Пищевая и энергетическая ценность

Калорийность – 170-190 ккал.

Белки – 3 грамма.

Жиры – 13-14 гр.

Углеводы – 17-18 гр



Пошаговый рецепт приготовления картофельных драников:

Шаг 1

Помойте, почистите, а затем разотрите на мелкой терке картофель и лук. Переложите получившуюся массу на сито, чтобы лишняя жидкость стекла (хватит и 5 минут). Во-первых, вам не нужно будет использовать много муки, так как смесь без воды станет густой. Во-вторых, проще приготовить картофельные оладьи по классическому рецепту.

Шаг 2

Добавьте муку, соль и перец, после чего смешайте массу. Затем разогрейте при помощи растительного масла сковороду и жарьте на среднем огне драники. Прижимайте их лопаткой, чтобы получилась хрустящая корочка. Среднее время жарки одной стороны – 4 минуты. Когда появится золотистая корочка, можно переворачивать оладьи.

Картофельные драники, которые готовятся по простому рецепту, подойдут для завтрака всей семьей. Побалуйте близких людей вкусным, сытным блюдом – оно зарядит их энергией, которая понадобится для учебы и работы.

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