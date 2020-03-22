Картофельные драники: пошаговый рецепт бюджетного угощения
Картофельные драники – простое блюдо с хрустящей корочкой, которое идеально подойдет для плотного завтрака. Их можно есть с вареньем, медом, сметаной. Оладьи с картофелем никак не влияют на вашу фигуру, так как являются низкокалорийными. Вы можете приготовить блюдо по легкому рецепту за 20-30 минут, используя ингредиенты, которые продаются в любом продуктовом магазине.
Ингредиенты на четыре порции:
- Молодой картофель – 4 штуки
- Репчатый лук – половина головки
- Мука – половина столовой ложки
- Соль – щепотка
- Перец – по вкусу
- Пищевая и энергетическая ценность
- Калорийность – 170-190 ккал.
- Белки – 3 грамма.
- Жиры – 13-14 гр.
-
Углеводы – 17-18 гр
Пошаговый рецепт приготовления картофельных драников:
Шаг 1
Помойте, почистите, а затем разотрите на мелкой терке картофель и лук. Переложите получившуюся массу на сито, чтобы лишняя жидкость стекла (хватит и 5 минут). Во-первых, вам не нужно будет использовать много муки, так как смесь без воды станет густой. Во-вторых, проще приготовить картофельные оладьи по классическому рецепту.
Шаг 2
Добавьте муку, соль и перец, после чего смешайте массу. Затем разогрейте при помощи растительного масла сковороду и жарьте на среднем огне драники. Прижимайте их лопаткой, чтобы получилась хрустящая корочка. Среднее время жарки одной стороны – 4 минуты. Когда появится золотистая корочка, можно переворачивать оладьи.
Картофельные драники, которые готовятся по простому рецепту, подойдут для завтрака всей семьей. Побалуйте близких людей вкусным, сытным блюдом – оно зарядит их энергией, которая понадобится для учебы и работы.
Ранее "Утро" публиковало рецепт воздушных пончиков на кефире.
Нефтяная война для России будет страшнее коронавируса
От развала сделки ОПЕК+ выигрывают США
Курс рубля сильно снизится
Возможностей для укрепления у российской валюты в обозримой перспективе не будет
Новости партнеров
Самое читаемое
Фоторепортаж
Коронавирус
- Крымский мост несет угрозу России из-за COVID-19
- Резкий скачок: число зараженных COVID-19 в России возросло
- Вслед за крупой: в России могут опустеть полки с алкоголем
- Работа из дома: что станет с зарплатами в разгар коронавируса
Здоровье
- Неожиданно: популярный молочный продукт ускоряет старение
- Рацион долгожителей: всего три продукта продлят молодость
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
Выбор читателей
- Жаворонки: приметы и суеверия на 22 марта
- Аномальное тепло придет в Москву в апреле
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Анекдот дня на 22 марта
- "Что-то вываливается в районе кустов": Волочкова в трусах-шнурочках засветила своего лебеденка
- "Пассажирский": готовим популярный в СССР салат
- Очень вкусно и сытно: салат "Богатый купец" накормит всех на Новый год
- Вкусно и сытно: простой салат с курицей за 15 минут
- "Россия смеется": слова Заворотнюк распалили народ
- В Белоруссии игнорируют "Бессмертный полк"
- "Тропиканка": Каменских прошлась по пляжу в крошечных трусах
- Рак и алкоголизм: как страдали звезды "Убойной силы"
- "Пошла вон": захотевшую российских денег Ротару погнали из страны
- Собчак решила "воскресить" Началову
- Диета долгожителя: что есть после 50 лет
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик