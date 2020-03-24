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Рецепт от Успенской: салат с креветками и авокадо

Рецепт от Успенской: салат с креветками и авокадо
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сытное блюдо не навредит фигуре

Сочетание ярких красок для весны – обычное дело. Зеленое блюдо из морепродуктов украсит праздничный стол или подойдет для питательного завтрака.

Ингредиенты для салата с креветками и авокадо:

  • Авокадо – 1 шт
  • Креветки королевские – 100 г
  • Красный лук – полголовки
  • Свежий огурец – 300 г
  • Оливковое масло
  • Зелень, соль и перец – по вкусу

Пошаговый рецепт салата с креветками и авокадо:

Шаг 1

Креветки промываем и отвариваем до готовности в кастрюле или мультиварке. Из чистого авокадо достаем косточку, плод очищаем от кожуры. Мякоть нарезаем небольшими квадратиками. Огурец измельчаем так же. 

Шаг 2

Красный лук разрезаем пополам и делаем из него тонкие полукольца. В выбранную емкость добавляем ингредиенты: в последнюю очередь стоит положить авокадо из-за мягкости плода. Аккуратно перемешиваем, заправляем оливковым маслом, солим и перчим по вкусу. Сверху выкладываем любимую зелень.

Фирменным рецептом поделилась Любовь Успенская в "Инстаграм". На днях королева шансона рассказала о планах снять несколько новых клипов и шоу, пишет сайт "Комсомольская правда"

Ранее "Утро" поделилось рецептом полезного салата со свеклой. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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