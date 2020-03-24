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Полезное блюдо без масла: лепешки с сырной начинкой на сковороде

Полезное блюдо без масла: лепешки с сырной начинкой на сковороде
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт блюда с сыром придется по вкусу каждому

Лепешки с сырной начинкой можно следует приготовить без обжаривания с маслом. Горячее блюдо получается легким, его можно сразу подавать к столу. Выбор начинки зависит от личного вкуса: сыр легко заменяется на творог, зелень или картофель.

Ингредиенты:

  • Кефир (любая жирность) – 300 мл
  • Сыр – 300 г
  • Яйцо – 2 шт.
  • Мука – 500 г
  • Сода – 1/2 ч. л.
  • Сахар и соль – по 1 ч. л.
  • Растительное масло для теста – 2 ч. л.

Пошаговый рецепт лепешек с сыром:

Шаг 1

Выливаем кефир в подготовленную емкость, добавляем в него одно яйцо, соду, сахар и соль. Смесь тщательно перемешиваем. Просеиваем муку и за несколько раз пересыпаем ее к остальным ингредиентам. Перемешиваем ложкой, когда станет неудобно, тесто вымешиваем руками.

Шаг 2

К тесту добавляем растительное масло и продолжаем вымешивать. Оставляем готовую основу под пленкой на время и займемся начинкой. Натираем сыр на крупной терке, к основному продукту добавляем второе яйцо и немного соли, перемешиваем до однородности с помощью вилки.

Шаг 3

Распределяем тесто на смазанной растительным маслом доске, разделяем его на четыре части. Выкладываем начинку на каждую заготовку и начинаем аккуратно собирать края вместе в форму мешочка.

Шаг 4

Лепешки обжариваем на сухой сковороде несколько раз с каждой стороны примерно 15 минут. Готовое блюдо можно смазать сливочным маслом по вкусу и подать к столу.

Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом бюджетных картофельных драников.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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