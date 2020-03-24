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Минимум ингредиентов: как приготовить хлеб за 5 минут

Минимум ингредиентов: как приготовить хлеб за 5 минут
Фото: pixabay.com
Простой рецепт хлеба в домашних условиях

Если дома закончилась вся выпечка, а сходить в магазин нет возможности или желания, то можно воспользоваться легким пошаговым рецептом. С его помощью можно приготовить замену хлебу из самых простых ингредиентов

Ингредиенты:

  • Репчатый лук – 1 шт.
  • Мука – 1 ст.
  • Сода, погашенная уксусом или лимонным соком – 0,5 ст. л.
  • Соль – 0,5 ч. л.
  • Теплая вода – 1 стакана
  • Растительное масло для жарки

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Луковицу нужно почистить, порезать на несколько кусок и измельчить в блендере до однородного состояния.

Шаг 2

Перекладываем кашицу из лука в миску, добавляем соль, погашенную соду и наливаем стакан. Теплой воды. Свесь нужно тщательно перемешать.

Шаг 3

Затем в смесь всыпаем стакан муки. Если масса получится очень жидкой, то можно добавить еще немного.

Шаг 4

На хорошо разогретую сковородку с растительным маслом выкладываем тесто, как оладьи. Их нужно обжарить с двух сторон.

Простая замена хлебу готова. Ранее "Утро" публиковало рецепт быстрого пирога с зеленью. 

Дарья ПЕТРОВА

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