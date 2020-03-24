Минимум ингредиентов: как приготовить хлеб за 5 минут
Если дома закончилась вся выпечка, а сходить в магазин нет возможности или желания, то можно воспользоваться легким пошаговым рецептом. С его помощью можно приготовить замену хлебу из самых простых ингредиентов
Ингредиенты:
- Репчатый лук – 1 шт.
- Мука – 1 ст.
- Сода, погашенная уксусом или лимонным соком – 0,5 ст. л.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Теплая вода – 1 стакана
- Растительное масло для жарки
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Луковицу нужно почистить, порезать на несколько кусок и измельчить в блендере до однородного состояния.
Шаг 2
Перекладываем кашицу из лука в миску, добавляем соль, погашенную соду и наливаем стакан. Теплой воды. Свесь нужно тщательно перемешать.
Шаг 3
Затем в смесь всыпаем стакан муки. Если масса получится очень жидкой, то можно добавить еще немного.
Шаг 4
На хорошо разогретую сковородку с растительным маслом выкладываем тесто, как оладьи. Их нужно обжарить с двух сторон.
Простая замена хлебу готова. Ранее "Утро" публиковало рецепт быстрого пирога с зеленью.
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