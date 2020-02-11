Ароматное блюдо готовится всего за 40 минут

Дополнит любой прием пищи аппетитный сырный пирог с зеленью. Блюдо можно есть как на завтрак с чаем, так и вместо хлеба на обед или ужин – вкусная выпечка отлично сочетается со многими блюдами. С приготовлением пирога справиться любая хозяйка: для этой закуски совсем не нужна мука, а весь процесс займет не больше 40 минут.

Ингредиенты:

Твердый сыр – 100 г

Творог – 150 г

Яйцо – 2 шт.

Манная крупа – 30 г

Кефир – 60 мл

Зелень, чеснок, соль, перец.

Способ приготовления:

Рецепт этого сырного пирога очень прост – для его приготовления не нужно замешивать тесто руками. Сначала необходимо залить манную крупу кефиром, тщательно перемешать и оставить на 30 минут. Тем временем в другой посуде взбить яйца, добавить туда творог и крупно натертый сыр.

Далее для приготовления сырного пирога к получившейся массе необходимо добавить манную крупу, когда она разбухнет. Тесто тщательно перемешать, в него мелко нарезать зелень и чеснок – будет достаточно одного зубчика. Добавить соль, перец и, по желанию, ароматные специи.

Форму для выпекания смазать сливочным маслом или застелить пергаментом, а затем вылить в нее тесто. Блюдо выпекать в разогретой до 180 градусов духовке около 30 минут.

Сырный пирог с зеленью готов, можно подавать к столу. Приятного аппетита!

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