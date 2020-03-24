Идеальный ужин: как накормить всю семью всего за 100 рублей
Как сэкономить семейный бюджет и при этом вкусно и сытно накормить всех ее членов. Предлагаем рецепт слоеного картофеля, на приготовление понадобится минимум времени, сил и денег.
Ингредиенты:
- Картофель – 1,5 кг
- Сыр – 100 г
- Лук – 1 шт.
- Майонез – 70 г
- Приправа для курицы – 1 ч. л.
- Измельченный чеснок – 1 ч. л.
Пошаговый рецепт:
Шаг 1
Очищенный и помытый картофель необходимо нарезать пластинками размером 4-5 мм, уложить одним слоем в смазанный растительным и сливочным маслом противень и посыпать солью и приправами.
Шаг 2
Вторым слоем идут кольца лука. Однако его можно не класть, если Вы не любите слезоточивый овощ.
Шаг 3
Затем все смазывается майонезом, который легко заменяется сметаной или натуральным йогуртом.
Шаг 4
Верхний слой также состоит из картофеля. Его следует посолить, посыпать приправами и смазать майонезом.
Шаг 5
Ставим противень в разогретую до 200 градусов духовку.
Шаг 6
Через полчаса блюдо нужно поспать натертым сыром и отправить в духовку еще мин. на 5-7. Или на 20 мин. – до образования хрустящей корочки.
Подведем итог. Полтора кг картофеля и 100 г сыра обойдутся примерно в 70 рублей. Порядка пяти – составят затраты на луковицу. В два раза больше – на приправы. И порядка 15 руб. стоят 70 г майонеза. Таким образом, чтобы приготовить слоеный картофель, нам понадобилось не больше 100 рублей.
Если увеличить бюджет, то можно внести разнообразие в рецепт. Например, добавить в блюдо курицу и грибы.
Ранее "Утро" поделилось рецептом картофельных драников.
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