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Идеальный ужин: как накормить всю семью всего за 100 рублей

Идеальный ужин: как накормить всю семью всего за 100 рублей
Фото: pixabay.com
С приготовлением слоеного картофеля без труда справится даже новичок

Как сэкономить семейный бюджет и при этом вкусно и сытно накормить всех ее членов. Предлагаем рецепт слоеного картофеля, на приготовление понадобится минимум времени, сил и денег. 

Ингредиенты:

  • Картофель – 1,5 кг
  • Сыр – 100 г
  • Лук – 1 шт.
  • Майонез – 70 г
  • Приправа для курицы – 1 ч. л.
  • Измельченный чеснок – 1 ч. л. 

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Очищенный и помытый картофель необходимо нарезать пластинками размером 4-5 мм, уложить одним слоем в смазанный растительным и сливочным маслом противень и посыпать солью и приправами.  

Шаг 2

Вторым слоем идут кольца лука. Однако его можно не класть, если Вы не любите слезоточивый овощ. 

Шаг 3

Затем все смазывается майонезом, который легко заменяется сметаной или натуральным йогуртом. 

Шаг 4

Верхний слой также состоит из картофеля. Его следует посолить, посыпать приправами и смазать майонезом. 

Шаг 5

Ставим противень в разогретую до 200 градусов духовку. 

Шаг 6

Через полчаса блюдо нужно поспать натертым сыром и отправить в духовку еще мин. на 5-7. Или на 20 мин. – до образования хрустящей корочки.

Подведем итог. Полтора кг картофеля и 100 г сыра обойдутся примерно в 70 рублей. Порядка пяти – составят затраты на луковицу. В два раза больше – на приправы. И порядка 15 руб. стоят 70 г майонеза. Таким образом, чтобы приготовить слоеный картофель, нам понадобилось не больше 100 рублей. 

Если увеличить бюджет, то можно внести разнообразие в рецепт. Например, добавить в блюдо курицу и грибы. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом картофельных драников.  

Ксения АНДРЕЕВА

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