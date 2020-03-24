С приготовлением слоеного картофеля без труда справится даже новичок

Как сэкономить семейный бюджет и при этом вкусно и сытно накормить всех ее членов. Предлагаем рецепт слоеного картофеля, на приготовление понадобится минимум времени, сил и денег.

Ингредиенты:

Картофель – 1,5 кг

Сыр – 100 г

Лук – 1 шт.

Майонез – 70 г

Приправа для курицы – 1 ч. л.

Измельченный чеснок – 1 ч. л.

Пошаговый рецепт:

Шаг 1

Очищенный и помытый картофель необходимо нарезать пластинками размером 4-5 мм, уложить одним слоем в смазанный растительным и сливочным маслом противень и посыпать солью и приправами.

Шаг 2

Вторым слоем идут кольца лука. Однако его можно не класть, если Вы не любите слезоточивый овощ.

Шаг 3

Затем все смазывается майонезом, который легко заменяется сметаной или натуральным йогуртом.

Шаг 4

Верхний слой также состоит из картофеля. Его следует посолить, посыпать приправами и смазать майонезом.

Шаг 5

Ставим противень в разогретую до 200 градусов духовку.

Шаг 6

Через полчаса блюдо нужно поспать натертым сыром и отправить в духовку еще мин. на 5-7. Или на 20 мин. – до образования хрустящей корочки.

Подведем итог. Полтора кг картофеля и 100 г сыра обойдутся примерно в 70 рублей. Порядка пяти – составят затраты на луковицу. В два раза больше – на приправы. И порядка 15 руб. стоят 70 г майонеза. Таким образом, чтобы приготовить слоеный картофель, нам понадобилось не больше 100 рублей.

Если увеличить бюджет, то можно внести разнообразие в рецепт. Например, добавить в блюдо курицу и грибы.

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