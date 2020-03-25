Вегетарианское блюдо насыщает надолго

Тыквенный суп идеально подойдет для весеннего меню. Экзотические специи придадут рецепту необычный вкус, а яркий цвет блюда поднимет настроение.

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Ингредиенты для тыквенного супа с приправами:

Тыква – 400 г

Морковь – 150 г

Репчатый лук – 1 шт

Чеснок – 3 зубчика

Вода – 200 мл

Масло по вкусу (льняное/оливковое) – 1 ст. л.

Специи (имбирь, карри, перец) и соль по вкусу

Сливки по вкусу

Пошаговый рецепт тыквенного супа с приправами:



Шаг 1

Тыкву очищаем и нарезаем на крупные кубики. Выкладываем ингредиент в кастрюлю. К тыкве добавляем морковь, заранее порезанную на квадратики.

Шаг 2

Ставим кастрюлю с заготовкой на медленный огонь, заливаем водой не до конца и оставляем продукты тушиться. В это время разрезаем луковицу пополам и измельчаем на небольшие кусочки вместе с чесноком.Ставим на небольшой огонь сковороду, смазываема ее маслом для жарки и выкладываем на нее лук и чеснок. Жарим, перемешивая, до готовности – золотистого цвета.

Шаг 3

Корень имбиря очищаем и натираем крупной терке. Когда смесь в кастрюле закипит, снимаем ее с огня, добавляем к тыкве и моркови лук с чесноком и имбирь. Массу солим по вкусу, посыпаем ее карри и перцем по вкусу, солим.

Шаг 4

Доводим суп до однородной массы с помощью блендера, в готовое блюдо добавляем сливки (для рецепта больше всего подойдут кокосовые). По желанию суп можно украсить семенами льна или кунжута.

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