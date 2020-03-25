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Любимый рецепт звезды "Сватов": тыквенный суп с приправами

Любимый рецепт звезды "Сватов": тыквенный суп с приправами
Кадр из сериала "Сваты-6" (2012-2013)
Вегетарианское блюдо насыщает надолго

Тыквенный суп идеально подойдет для весеннего меню. Экзотические специи придадут рецепту необычный вкус, а яркий цвет блюда поднимет настроение.

Звезда сериала "Сваты" поделилась рецептом в "Инстаграме". Актриса Анна Кошмал сыграла в фильме взрослую Женю Ковалеву.

Ингредиенты для тыквенного супа с приправами:

  • Тыква – 400 г
  • Морковь – 150 г
  • Репчатый лук – 1 шт
  • Чеснок – 3 зубчика
  • Вода – 200 мл
  • Масло по вкусу (льняное/оливковое) – 1 ст. л.
  • Специи (имбирь, карри, перец) и соль по вкусу
  • Сливки по вкусу

Пошаговый рецепт тыквенного супа с приправами:

Шаг 1

Тыкву очищаем и нарезаем на крупные кубики. Выкладываем ингредиент в кастрюлю. К тыкве добавляем морковь, заранее порезанную на квадратики.

Шаг 2

Ставим кастрюлю с заготовкой на медленный огонь, заливаем водой не до конца и оставляем продукты тушиться. В это время разрезаем луковицу пополам и измельчаем на небольшие кусочки вместе с чесноком.Ставим на небольшой огонь сковороду, смазываема ее маслом для жарки и выкладываем на нее лук и чеснок. Жарим, перемешивая, до готовности – золотистого цвета.

Шаг 3

Корень имбиря очищаем и натираем крупной терке. Когда смесь в кастрюле закипит, снимаем ее с огня, добавляем к тыкве и моркови лук с чесноком и имбирь. Массу солим по вкусу, посыпаем ее карри и перцем по вкусу, солим.

Шаг 4

Доводим суп до однородной массы с помощью блендера, в готовое блюдо добавляем сливки (для рецепта больше всего подойдут кокосовые). По желанию суп можно украсить семенами льна или кунжута.

Ранее "Утро" поделилось рецептом рецептом сливочного супа с фрикадельками. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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