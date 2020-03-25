Любимый рецепт звезды "Сватов": тыквенный суп с приправами
Тыквенный суп идеально подойдет для весеннего меню. Экзотические специи придадут рецепту необычный вкус, а яркий цвет блюда поднимет настроение.
Звезда сериала "Сваты" поделилась рецептом в "Инстаграме". Актриса Анна Кошмал сыграла в фильме взрослую Женю Ковалеву.
Ингредиенты для тыквенного супа с приправами:
- Тыква – 400 г
- Морковь – 150 г
- Репчатый лук – 1 шт
- Чеснок – 3 зубчика
- Вода – 200 мл
- Масло по вкусу (льняное/оливковое) – 1 ст. л.
- Специи (имбирь, карри, перец) и соль по вкусу
- Сливки по вкусу
Пошаговый рецепт тыквенного супа с приправами:
Шаг 1
Тыкву очищаем и нарезаем на крупные кубики. Выкладываем ингредиент в кастрюлю. К тыкве добавляем морковь, заранее порезанную на квадратики.
Шаг 2
Ставим кастрюлю с заготовкой на медленный огонь, заливаем водой не до конца и оставляем продукты тушиться. В это время разрезаем луковицу пополам и измельчаем на небольшие кусочки вместе с чесноком.Ставим на небольшой огонь сковороду, смазываема ее маслом для жарки и выкладываем на нее лук и чеснок. Жарим, перемешивая, до готовности – золотистого цвета.
Шаг 3
Корень имбиря очищаем и натираем крупной терке. Когда смесь в кастрюле закипит, снимаем ее с огня, добавляем к тыкве и моркови лук с чесноком и имбирь. Массу солим по вкусу, посыпаем ее карри и перцем по вкусу, солим.
Шаг 4
Доводим суп до однородной массы с помощью блендера, в готовое блюдо добавляем сливки (для рецепта больше всего подойдут кокосовые). По желанию суп можно украсить семенами льна или кунжута.
Ранее "Утро" поделилось рецептом рецептом сливочного супа с фрикадельками.
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