Воздушное блюдо удивит вкусом гостей

Апельсиновый пирог получится нежным и рассыпчатым. Сладкоежкам понравится слегка кисловатая начинка в сочетании со сладостью десерта.

Ингредиенты для апельсинового пирога:

Куриное яйцо – 3 шт, пшеничная мука – 1 стакан, апельсин – 1 шт, сахар – 1 стакан, сахарная пудра – 1 ст. л., соль по вкусу.

Приготовление блюда:

Заранее натираем немного цедры апельсина, фрукт разрезаем на небольшие кусочки. Избавляемся от косточек и белых пленок.

Куриные яйца разбиваем и разделяем на желтки и белки. Перекладываем желтки в отдельную емкость и всыпаем к ним половину стакана сахара. Взбиваем ингредиенты удобным способом до плотной белой массы.

К белкам добавляем щепотку соли, начинаем взбивать продукты вместе. По мере перемешивания постепенно добавляем оставшуюся половину сахара. В однородную смесь высыпаем натертую цедру апельсина, смешиваем вместе лопаточкой.

Соединяем обе массы в одной посуде, в смесь просеиваем муку. Перемешиваем тесто до плотного состояния, добавляем в него кусочки апельсинов как начинку. Продолжаем смешивать до однородности теста.

Выкладываем тесто в форму для запекания, предварительно смазав ее сливочным маслом или обложив пергаментной бумагой (с силиконовой формой эти действия не нужны).

Выпекаем пирог на температуре 180 градусов примерно 30 – 35 минут. Проверяем блюдо на готовность, готовый десерт перед подачей украшаем сахарной пудрой.

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