Для приготовления вкусного десерта понадобится минимум ингредиентов

Секрет тонких блинов на молоке – в точном следовании пошаговому рецепту. С приготовлением этого классического блюда справится любая хозяйка, а понадобятся лишь те продукты, которые у многих найдутся в холодильнике.



Ингредиенты для блинов на молоке: мука – 200 г, молоко – 200 мл, кипяток – 200 мл, яйцо – 2 шт., растительное масло – 50 мл, сахар – 2 ст. л., гашенная уксусом сода – 0,5 ч. л., соль.

Пошаговый рецепт приготовления десерта: сначала отмеряем три стакана муки, молока и крутого кипятка – получится около 200-250 мл. Молоко комнатной температуры наливаем в миску, туда же вбиваем яйца. Добавляем соду с уксусом, растительное масло, соль и сахар. Тщательно перемешиваем до однородного состояния.

Затем, чтобы приготовить тесто для блинов, добавляем в смесь муку и снова все взбиваем. Далее вливаем кипяток и быстро перемешиваем.

Оставляем тесто на 15 минут, тем временем разогреваем сковороду. Каждый блин обжариваем с двух сторон без масла, пока он не подрумянится.

Ажурные блины на молоке готовы! Подавать можно с вареньем или сметаной, а также любой другой начинкой. Приятного аппетита!

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