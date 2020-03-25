Сытная выпечка готовится за считанные минуты на сковороде

С рецептом ленивых пирожков с грибами легко справится даже новичок. Их приготовление не займет много времени, ведь для сытного угощения замешивать тесто не нужно.

Ингредиенты для пирожков с сытной начинкой: тостовый хлеб – 12 ломтиков, шампиньоны – 5 шт., лук – 1 шт., твердый сыр – 50 г, молоко – 1 стакан, растительное масло, соль и перец – по вкусу.

Пошаговый рецепт приготовления выпечки без теста: первым делом вымытые и очищенные грибы нарезаем кубиками и отправляем на сковороду вместе с измельченным луком. Жарим на растительном масле до готовности порядка 10 минут. Затем начинку солим и перчим и даем ей остыть. Для этого всю смесь выкладываем в отдельную емкость.

Пока луково-грибная масса остывает, натираем сыр. После отправляем его в тарелку к начинке. Все тщательно перемешиваем.

Освобождаем мякоть ломтиков хлеба от корочки, которую следует обрезать со всех сторон.

Теперь приступаем к формированию пирожков, для приготовления каждого из которых понадобится два кусочка хлеба. Их следует сначала обмокнуть в молоке и отжать лишнюю жидкость.

На ломтик хлеба выкладываем 1 ст. л. с горкой начинки и прикрываем ее другим. Руками лепим пирожок.

После все пирожки выкладываем на раскаленную сковороду и жарим в большом количестве масла до румяной корочки.

Для начинки также подойдут зеленый лук с яйцом и картофель. Из корочек, оставшихся от хлеба, можно приготовить сухарики в духовке.

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