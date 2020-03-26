Блюдо готовится из простых ингредиентов

Небольшие рулетики с начинкой из лука и сыра идеально подходят в качестве закуски. За один раз получится много порций, которые хранятся несколько дней.

Ингредиенты для закуски с луком и сыром: Сыр – 60 г, луковица – 1 шт., яйцо – 1 шт., слоеное тесто, соль по вкусу.

Приготовление закуски с луком и сыром:

Мелко нарезаем луковицу, перекладываем кусочки в отдельную емкость. Натираем сыр на крупной терке, добавляем его к луку. Разбиваем яйцо в чашку, взбиваем его немного вилкой.

Из чашки с яйцом выкладываем две столовые ложки отдельно для смазывания будущих закусок. Оставшуюся яичную смесь добавляем к сыру и луку, солим и перемешиваем продукты.

Тонко раскатываем с помощью скалки один пласт бездрожжевого теста. Выкладываем начинку равномерным слоем на подготовленное тесто. Заворачиваем заготовку вместе в длинный рулет и отправляем его в морозильник на 40 минут.

После этого тонко нарезаем помороженный рулет, выкладываем его на противень, застиленный предварительно его пергаментной бумагой. С помощью кисточки смазываем закуски остатками яичной смеси.

Выпекаем закуску примерно 15 минут на температуре 180 градусов.

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