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Хрустящие и аппетитные: рецепт закуски с луком и сыром

Хрустящие и аппетитные: рецепт закуски с луком и сыром
Фото: pixabay.com
Блюдо готовится из простых ингредиентов

Небольшие рулетики с начинкой из лука и сыра идеально подходят в качестве закуски. За один раз получится много порций, которые хранятся несколько дней. 

Ингредиенты для закуски с луком и сыром: Сыр – 60 г, луковица – 1 шт., яйцо – 1 шт., слоеное тесто, соль по вкусу.

Приготовление закуски с луком и сыром

Мелко нарезаем луковицу, перекладываем кусочки в отдельную емкость. Натираем сыр на крупной терке, добавляем его к луку. Разбиваем яйцо в чашку, взбиваем его немного вилкой. 

Из чашки с яйцом выкладываем две столовые ложки отдельно для смазывания будущих закусок. Оставшуюся яичную смесь добавляем к сыру и луку, солим и перемешиваем продукты. 

Тонко раскатываем с помощью скалки один пласт бездрожжевого теста. Выкладываем начинку равномерным слоем на подготовленное тесто. Заворачиваем заготовку вместе в длинный рулет и отправляем его в морозильник на 40 минут. 

После этого тонко нарезаем помороженный рулет, выкладываем его на противень, застиленный предварительно его пергаментной бумагой. С помощью кисточки смазываем закуски остатками яичной смеси. 

Выпекаем закуску примерно 15 минут на температуре 180 градусов. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом закуски из картофеля.

Алина ПОПЛАВСКАЯ

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