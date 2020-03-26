Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Легкий салат из овощей: рецепт сочной закуски к основному блюду

Легкий салат из овощей: рецепт сочной закуски к основному блюду
Фото: pixabay.com
С простым рецептом приготовления справится любая хозяйка

Сочный овощной салат станет отличным дополнением к горячему на обед или ужин. Также аппетитную закуску можно подать и в качестве основного блюда: она не только легкая, но и сытная. Кроме того, приготовление салата из овощей не займет больше 15 минут, ведь почти все продукты уже готовы.

Ингредиенты для салата с огурцом: огурец – 1 шт., редис – 5 шт., яйцо – 1 шт., консервированная кукуруза – 4 ст. л., укроп, майонез, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления простого салата: сначала готовим все ингредиенты. Овощи тщательно промываем, яйцо заранее варим вкрутую.

Затем, чтобы приготовить салат с кукурузой, очищаем огурец от кожуры и нарезаем его полукольцами. Так же измельчаем редис.

К овощам добавляем несколько столовых ложек консервированной кукурузы и нарезанное яйцо. Все продукты в овощном салате перемешиваем, добавляем измельченный укроп или любую другую зелень по вкусу.

Солим, перчим и заправляем майонезом. Его можно заменить сметаной, лимонным соком или растительным маслом.

Вкусный салат с яйцом готов! Подавать легкое блюдо лучше сразу. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом витаминного салата из морской капусты.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 25 марта: все тайное станет явным

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 25 марта

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей