С простым рецептом приготовления справится любая хозяйка

Сочный овощной салат станет отличным дополнением к горячему на обед или ужин. Также аппетитную закуску можно подать и в качестве основного блюда: она не только легкая, но и сытная. Кроме того, приготовление салата из овощей не займет больше 15 минут, ведь почти все продукты уже готовы.

Ингредиенты для салата с огурцом: огурец – 1 шт., редис – 5 шт., яйцо – 1 шт., консервированная кукуруза – 4 ст. л., укроп, майонез, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления простого салата: сначала готовим все ингредиенты. Овощи тщательно промываем, яйцо заранее варим вкрутую.

Затем, чтобы приготовить салат с кукурузой, очищаем огурец от кожуры и нарезаем его полукольцами. Так же измельчаем редис.

К овощам добавляем несколько столовых ложек консервированной кукурузы и нарезанное яйцо. Все продукты в овощном салате перемешиваем, добавляем измельченный укроп или любую другую зелень по вкусу.

Солим, перчим и заправляем майонезом. Его можно заменить сметаной, лимонным соком или растительным маслом.

Вкусный салат с яйцом готов! Подавать легкое блюдо лучше сразу. Приятного аппетита!

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