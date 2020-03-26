Горчица придаст мясному блюду необычный вкус

Порадовать семью можно сочными котлетами по немецкому рецепту. Особый способ приготовления сделает классическое блюдо еще вкуснее. Подойдут ароматные котлеты к любому гарниру – они отлично сочетаются и с салатами, и с крупами, и с картошкой.



Ингредиенты для котлет по-немецки: фарш – 1 кг, лук – 2 шт., яйца – 2 шт., молоко – 100 мл, сливочное масло – 50 г, горчица – 2 ч. л., чеснок, хлеб – 4 ломтика, петрушка, соль, перец, растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления блюда из мяса: для котлет по простому рецепту лучше взять черствый белый хлеб. Обрезаем горбушку, остальное нарезаем кубиками и на несколько минут заливаем молоком. Затем отжимаем хлеб и перекладываем в миску для фарша.

Лук мелко нарезаем и обжариваем до золотистой корочки. Тем временем готовим фарш для котлет.

Мясо смешиваем с хлебом, в полученную смесь вбиваем яйца. Добавляем специи, готовый лук, горчицу и зелень. Фарш тщательно перемешиваем и формируем аккуратные котлеты.

Обжариваем блюдо из мяса с обеих сторон на растительном масле до готовности.

Подавать к столу котлеты по-немецки можно с соусом, картофельным пюре или любым другим гарниром по желанию. Приятного аппетита!

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