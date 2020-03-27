Пошаговый рецепт сытного блюда с овощами

Чтобы накормить всю семью на обед, не обязательно тратить на готовку много времени. Можно подать аппетитный салат с помидорами и кукурузой. Рецепт этого блюда очень прост и не займет много времени. Кроме того, оно очень вкусное и сытное.



Ингредиенты для салата с сыром: консервированная фасоль – 250 г, красный лук – 50 г, шампиньоны – 100 г, помидоры – 200 г, консервированная кукуруза – 50 г, сыр – 80 г, сметана – 80 г, зелень, чеснок, хлебцы – 30 г, соль, перец.

Пошаговый рецепт приготовления овощного салата с грибами: почти все ингредиенты этого простого блюда готовы, нужно лишь обжарить шампиньоны. Грибы режем и готовим на растительном масле, а после кладем их в емкость для салата.

Далее добавляем фасоль, можно взять красную или белую, и кукурузу к шампиньонам. Лук и помидоры нарезаем небольшими полукольцами, твердый сыр натираем и пропускаем через пресс чеснок.

Затем, чтобы приготовить легкий салат из овощей, мелко режем зелень. Для этого блюда отлично подойдет зеленый лук, укроп или базилик. Солим, перчим, заправляем сметаной и тщательно перемешиваем.

Перед подачей добавляем в салат с фасолью хлебцы или сухарики. Простое и вкусное блюдо готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом сочного салата с редисом и огурцами.