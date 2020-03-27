Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскопы

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Без кишок: сочная колбаса в духовке по домашнему рецепту

Без кишок: сочная колбаса в духовке по домашнему рецепту
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт аппетитного блюда из мяса

Домашняя колбаса не только намного полезнее купленной в магазине, но и значительно вкуснее. Сделать ее самостоятельно очень просто, к тому же этот рецепт мясного блюда отличается от традиционного – колбаса готовится без оболочки, роль которой зачастую выполняет кишка.

Ингредиенты для домашней колбасы: свинина – 1 кг, куриное филе – 800 г, сало – 200 г, яйцо – 3 шт., чеснок, крахмал – 4 ст. л., соль – 1,5 ч. л., черный перец, специи.

Пошаговый рецепт приготовления колбасы в духовке: два вида мяса и сало нарезаем мелкими кубиками – можно пропустить через мясорубку. Далее, чтобы приготовить простое блюдо по домашнему рецепту, в отдельной миске взбиваем яйца с солью и перцем, измельченный чеснок и специи. Затем насыпаем крахмал и снова взбиваем.

Добавляем яичную смесь в мясо, тщательно перемешиваем получившийся фарш для колбасы. Далее формируем аппетитное блюдо. Готовый фарш выкладываем на фольгу в форме колбасы и плотно заворачиваем, закрывая края, чтобы во время запекания не вытекал сок.

Колбасу выкладываем на противень и выпекаем в духовке в течение 1 часа при 190 градусов.

Снимаем фольгу – домашнее блюдо готово. Приятного аппетита!

Ранее "Утро" поделилось рецептом мясных котлет с черствым хлебом.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

День Федора-Скотника: почему 27 марта нельзя смотреться в зеркало

Издревле пожилые люди боялись увидеть вместо своего отражения смерть

Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году

Пожилых жителей РФ ожидает несколько приятных сюрпризов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей