Пошаговый рецепт аппетитного блюда из мяса

Домашняя колбаса не только намного полезнее купленной в магазине, но и значительно вкуснее. Сделать ее самостоятельно очень просто, к тому же этот рецепт мясного блюда отличается от традиционного – колбаса готовится без оболочки, роль которой зачастую выполняет кишка.



Ингредиенты для домашней колбасы: свинина – 1 кг, куриное филе – 800 г, сало – 200 г, яйцо – 3 шт., чеснок, крахмал – 4 ст. л., соль – 1,5 ч. л., черный перец, специи.

Пошаговый рецепт приготовления колбасы в духовке: два вида мяса и сало нарезаем мелкими кубиками – можно пропустить через мясорубку. Далее, чтобы приготовить простое блюдо по домашнему рецепту, в отдельной миске взбиваем яйца с солью и перцем, измельченный чеснок и специи. Затем насыпаем крахмал и снова взбиваем.

Добавляем яичную смесь в мясо, тщательно перемешиваем получившийся фарш для колбасы. Далее формируем аппетитное блюдо. Готовый фарш выкладываем на фольгу в форме колбасы и плотно заворачиваем, закрывая края, чтобы во время запекания не вытекал сок.

Колбасу выкладываем на противень и выпекаем в духовке в течение 1 часа при 190 градусов.

Снимаем фольгу – домашнее блюдо готово. Приятного аппетита!

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