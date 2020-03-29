Яичница по-корейски: вкусный завтрак из двух продуктов

Пошаговый рецепт азиатского блюда с рисом

Пибимпап – одно из традиционных блюд корейской кухни. Приготовить его можно по-разному, но главное – это рисовая основа. Пибимпап отлично подойдет, чтобы разнообразить утро, ведь его можно подать вместо привычной яичницы или каши. 

Ингредиенты для яичницы по корейскому рецепту: яйцо – 1 шт., рис – 100 г, соль.

Пошаговый рецепт приготовления простого завтрака: это блюдо не займет больше 15 минут, именно поэтому его так удобно подавать утром.

Рис лучше сварить заранее – тогда процесс приготовления заметно ускорится. Яйцо обжариваем на сковороде, чтобы получилась глазунья, солим, по желанию добавляем специи и зелень.

Рис выкладываем в глубокую тарелку и накрываем яичницей. Вкусный завтрак готов!

Пибимпап – универсальное блюдо, ведь его можно дополнить любыми другими ингредиентами: овощами, сыром или рыбой. Все зависит от фантазии и вкусовых предпочтений.

Приятного аппетита!

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