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Пибимпап – одно из традиционных блюд корейской кухни. Приготовить его можно по-разному, но главное – это рисовая основа. Пибимпап отлично подойдет, чтобы разнообразить утро, ведь его можно подать вместо привычной яичницы или каши.
Ингредиенты для яичницы по корейскому рецепту: яйцо – 1 шт., рис – 100 г, соль.
Пошаговый рецепт приготовления простого завтрака: это блюдо не займет больше 15 минут, именно поэтому его так удобно подавать утром.
Рис лучше сварить заранее – тогда процесс приготовления заметно ускорится. Яйцо обжариваем на сковороде, чтобы получилась глазунья, солим, по желанию добавляем специи и зелень.
Рис выкладываем в глубокую тарелку и накрываем яичницей. Вкусный завтрак готов!
Пибимпап – универсальное блюдо, ведь его можно дополнить любыми другими ингредиентами: овощами, сыром или рыбой. Все зависит от фантазии и вкусовых предпочтений.
Приятного аппетита!
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