Простой пирог к чаю готовится быстро и из недорогих продуктов

Порадуйте домашних вкусным манником на сметане. "Утро" предлагает проверенный пошаговый рецепт пирога.

Ингредиенты: 120 г муки, 200 г сметаны, 130 г сахара, 2 яйца, 60 г сливочного масла, 120 г муки, щепотка соли, 10 г разрыхлителя, ванилин на кончике ножа.

Приготовление манника на сметане:

Манную крупу перемешать в миске со сметане и дать постоять минут 15.

Взбить яйца с сахаром, подтаявшим маслом, солью и ванилином. Смесь должна увеличиться в объеме.

В миску с яично-масляной массой выложить манку и перемешать.

Дно разъемной формы выстелить пергаментом и выложить туда тесто. Духовку разогреть до 180 градусов. Готовится манник на сметане около 35 – 40 минут.

Вынуть пирог из духовки, дать постоять немного и вытащить из формы. Посыпать сахарной пудрой. Для более праздничного вида можно покрыть его шоколадной глазурью.

Ранее "Утро" делилось рецептом пирога на кефире.