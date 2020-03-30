Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Салат на основе макарон: рецепт с рыбой и яблоком

Салат на основе макарон: рецепт с рыбой и яблоком
Фото: pixabay.com
Пошаговый рецепт вкусной закуски

Макароны чаще всего используются на столе в виде пасты или гарнира к горячим блюдам. Салат на основе макарон раскрывает знакомый ингредиент по-новому. 

Ингредиенты салата с макаронами: отварные макароны – 300 г, рыба горячего копчения – 250 г, яблоко – 200 г, лук для салата – 100 г, черный перец и майонез по вкусу

Приготовление салата с макаронами

Отвариваем макароны по вкусу, для салата лучше всего подойдет небольшая паста изогнутой формы, на которой будет оставаться соус. Рыбу горячего копчения нужно разобрать на небольшие кусочки и удалить из нее кости. 

Луковицу нарезаем пополам, измельчаем ее на полукольца. Яблоко очищаем от кожуры и режем на тонкую соломку. 

В салатницу перекладываем и смешиваем все ингредиенты, заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу. Стенки посуды можно заранее обложить зелеными листьями для красоты подачи. 

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с макаронами и сыром. 

Алина ПОПЛАВСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Гороскоп на 30 марта: пять знаков ждет черный день

Подробный и правдивый астрологический прогноз для всех знаков на 30 марта 2020 года

Доллар за 90 рублей: озвучен новый сценарий роста цен на валюту в России

Есть три возможных варианта развития ситуации с курсом валюты в стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Коронавирус в мире

661 новости

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей