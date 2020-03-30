Пошаговый рецепт вкусной закуски

Макароны чаще всего используются на столе в виде пасты или гарнира к горячим блюдам. Салат на основе макарон раскрывает знакомый ингредиент по-новому.

Ингредиенты салата с макаронами: отварные макароны – 300 г, рыба горячего копчения – 250 г, яблоко – 200 г, лук для салата – 100 г, черный перец и майонез по вкусу

Приготовление салата с макаронами:

Отвариваем макароны по вкусу, для салата лучше всего подойдет небольшая паста изогнутой формы, на которой будет оставаться соус. Рыбу горячего копчения нужно разобрать на небольшие кусочки и удалить из нее кости.

Луковицу нарезаем пополам, измельчаем ее на полукольца. Яблоко очищаем от кожуры и режем на тонкую соломку.

В салатницу перекладываем и смешиваем все ингредиенты, заправляем салат майонезом, солим и перчим по вкусу. Стенки посуды можно заранее обложить зелеными листьями для красоты подачи.

Ранее "Утро" поделилось рецептом салата с макаронами и сыром.