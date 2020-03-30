Пошаговый рецепт приготовления сытного первого

Кислые щи из свежей капусты могут стать центром как праздничного застолья, так и спокойного домашнего обеда. Ветчина и яблоки разнообразят блюдо.

Ингредиенты для кислых белых щей: говядина – 1 кг, ветчина – 400 г, луковица — 2 штуки, кочан капусты – 1 штука (1 кг), моченые/кислые яблоки – 10 шт, мука – 2 ст.л., сливочное масло – 2 ст.л., зерна душистого перца – 10 шт, лавровый лист – 2 шт, сметана – 1 ст.л.

Приготовление кислых белых щей:

Промываем говядину и ставим мясо в 3-4 л холодной воды на плиту. Доводим до кипения и снимаем пену. К мясу добавляем одну луковицу, перец, лавровые листы и продолжаем варить, пока говядина не станет мягкой.

Кислые или моченые яблоки разрезаем на небольшие кусочки, заливаем 2 литрами холодной воды и варим, пока фрукты не превратятся в пюре. Процеживаем оба бульона.

Мелко нарезаем капусту, перетираем ее с солью и перекладываем в мясной бульон. Варим до размягчения капусты и переливаем в отвар из-под яблок.

Обжариваем на сковороде нарезанную ветчину на сливочном масле и перекладываем ее в щи. Блюдо можно оставить настаиваться не на огне.

Вторую луковицу обжариваем в масле и муке на сковороде, добавляем ее в щи и доводим до кипения. В готовое блюдо добавляем сметану, измельченную говядину и еще раз кипятим.

Перед подачей щи солим и перчим, добавляем зелень по вкусу.

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