Пошаговый рецепт сытной закуски с соевым соусом

Заменить привычный "Оливье" на праздничном столе поможет простой салат "Пекин". Это блюдо обладает нежным изысканным вкусом благодаря сочетанию красной рыбы с рисом и овощами. Рецепт праздничного салата пришел к нам из Азии и был очень популярен в советское время.

Ингредиенты для салата с грибами: соленая горбуша – 150 г, грибы – 150 г, яйцо – 1 шт., морковь – 1 шт., рис – 150 г, лук – 1 шт., майонез – 3 ст. л., соевый соус – 2 ст. л., соль, растительное масло.

Пошаговый рецепт приготовления салата с рыбой: перед формированием блюда необходимо приготовить все продукты. Грибы и лук нарезаем и обжариваем на растительном масле отдельно друг от друга. Рис варим и смешиваем с соевым соусом.

Далее, чтобы приготовить вкусный салат с овощами, варим морковь и яйцо, затем чистим и режем небольшими кубиками. После разделываем соленую горбушу и нарезаем рыбу кусочками.

Салат с яйцом почти готов, осталось лишь совместить все продукты в глубокой тарелке. Заправляем майонезом, при желании солим и украшаем зеленью.

Азиатский салат "Пекин" готов. Приятного аппетита!

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